The Ocean Race, Team Malizia vince la Newport In Port Race e guida la flotta in Atlantico 

Newport. Le regine di The Ocean Race hanno ripreso il largo. La regata intorno al mondo che arriverà a Genova il 24 giugno è ripartita da Newport. Anche negli Stati Uniti Genova ha promosso le proprie eccellenze con il Pavilion e una intensa serie di incontri, eventi ed attività. E al Porto Antico sono state 110.000 le persone che hanno partecipato alla Festa dello Sport potendo provare la vela grazie alla Primazona Fiv e partecipando ai laboratori promossi da “Genova The Grand Finale” presso lo stand The Ocean Race dove in tanti hanno chiesto informazioni in vista delle nove giornate che animeranno il Waterfront con l’Ocean Live Park dal 24 giugno al 2 luglio prossimi.

Vicino al maxischermo in Calata Falcone e Borsellino si sono radunati in tanti al ritmo di “country” e “swing”. Grande partecipazione nel seguire lo start grazie alla diretta di Eurosport con la voce “genovese” di Simone Galdi, telecronista di questa edizione di The Ocean Race.

Lo skipper Charlie Enright ha dato al pubblico di casa qualcosa per cui esultare fin da subito, vincendo la partenza con quasi 3 lunghezze di vantaggio e guidando la flotta attraverso il primo cancello, ma ben presto Team Malizia ha colmato il divario nella seconda parte e ha effettuato il sorpasso quando il vento è calato.

Il tempo burrascoso di sabato ha costretto a rimandare la In Port Race a domenica e il giro iniziale del percorso inshore per la partenza della quinta tappa è stato considerato come Newport In Port Race.

Al passaggio della flotta attraverso il cancello per l’ultima volta, è stato Team Malizia a precedere 11th Hour Racing Team, seguito da Team Holcim-PRB e Biotherm.

La tappa transatlantica fino ad Aarhus, in Danimarca, è una regata che assegna un punteggio doppio. Con tre squadre racchiuse in un solo punto in testa alla classifica, questa quinta tappa si preannuncia come un momento fondamentale per la vittoria finale della regata. I 10 punti infatti potrebbero dare la svolta a una tra Team Holcim-PRB (19 punti), Team Malizia (18) o 11th Hour Racing Team (18).

Nella classifica delle In Port Race, intanto, Team Malizia (16 punti) si avvicina a 11th Hour Racing Team (17). Terza piazza per Team Holcim-PRB (10), quarto Biotherm (9) mentre GUYOT environnement – Team Europe è ultimo con 5 punti.