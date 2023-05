“Te lo leggo negli occhi” arriva a Genova il primo speed dating a tema lettura

Genova. Una serie di aperitivi itineranti, che attraverseranno l’Italia, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra persone grazie all’aiuto di un libro.

Questo il cuore dell’iniziativa “Te lo leggo negli occhi” realizzata in collaborazione tra Libraccio – la più grande catena indipendente di librerie in Italia – e Ostello Bello – realtà di Ostelli nata più di dieci anni fa a Milano e ora presente con molte strutture nelle principali città italiane.

“Te lo leggo negli occhi” è il primo speed dating a tema lettura: il format dell’evento, infatti, prevede che i partecipanti si incontrino e conversino senza sapere nulla della persona che hanno davanti, tranne il suo libro preferito.

Appuntamento a Genova mercoledì 10 maggio, a partire dalle ore 19.00, presso la sede di Ostello Bello di via Balbi 38. L’iscrizione all’evento è possibile via social – attraverso i profili di Libraccio e di Ostello Bello – tramite link Eventbrite. La partecipazione all’evento è gratuita.

“Siamo molto felici di annunciare questa partnership con Ostello Bello, che, proprio come Libraccio, fa del suo radicamento sul territorio e della capacità di aggregare le sue community in luoghi fisici la sua cifra distintiva” commenta Ivan Menghini, Head of Digital di Libraccio. “Nell’epoca delle app di dating, siamo orgogliosi di promuovere un nuovo modo di incontrarsi grazie alla lettura. Crediamo infatti che un libro non sia solo un libro: nelle pagine che leggiamo non ci sono solo le storie degli autori, ma anche quelle di ciascuno di noi. Con “Te lo leggo negli occhi”, saranno i libri preferiti dei lettori a “far rompere il ghiaccio” e a spingere i partecipanti verso interessanti nuove conoscenze”, aggiunge Carlotta Sanzogni, responsabile social e PR delle librerie Libraccio.

“Ostello Bello è nato per far sentire tutti a casa e favorire la contaminazione e gli incontri tra le persone sia quando arrivano dal posto più sperduto al mondo sia quando vengono da noi semplicemente per farsi una birra dopo il lavoro. Da noi ogni incontro è speciale e le emozioni sono sempre vissute in modo analogico tra le persone, per questo ci è sembrato bello e naturale realizzare questo progetto insieme alle amiche e gli amici di Libraccio” conclude Matteo Sarti, Marketing Manager di Ostello Bello.