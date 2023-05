Taglio totale degli alberi in via D’Albertis, la rivolta dei residenti: “Li difenderemo fino all’ultima foglia”

Genova. Scoppia la polemica per la sostituzione totale delle alberature di via G.B. D’Albertis, a San Fruttuoso, compresa dall’amministrazione civica nell’elenco dei prossimi interventi “massicci” operati da Aster: sulle barricate i residenti e i comitati di quartiere che chiedono al comune di non procedere con questa operazione e di essere uditi il prima possibile.

“Dopo anni di differenti incontri alla presenza del dottor Grignani di Aster e dell’assesore Piciocchi sulla annosa questione della ripiantumazione delle alberature mancanti in via G. B. D’Albertis, apprendiamo da stampa e comunicati del Comune con assemblee municipali ad orari improbabili per la partecipazione dei cittadini, che il Comune vorrebbe operare taglio e sostituzione delle alberature nello storico viale per ottenere maggiori parcheggi”.

Questo l’inizio del comunicato stampa diffuso questa mattina dal comitato spontaneo di quartiere, che prosegue: “Le alberature di Bagolaro (celtis australis) in via G. B. D’Albertis non si toccano! Sono sane e adeguate all’arredo verde di viale. Necessita casomai, come segnaliamo insistentemente da anni, la ripiantumazione dove mancante. Sono 5 le aiuole sono vuote in attesa da anni. Il Celtis australis è il miglior albero da viale perché presenta radici profonde a fittone che non sciupano l’asfalto né le tubazioni, ha uno splendido manto verde ed è molto resistente a parassiti e funghi presenti in città”.

“Non accetteremo in silenzio che il Comune finga di doverle sostituire per altre necessità – attaccano – Siamo in possesso di perizia di vivaisti toscani esperti di alberature da viale che ci conferma il perfetto stato di salute dei suddetti alberi che difenderemo fino all’ultima foglia. Casomai sarebbe il caso di sostituire o sistemare le piante nel marciapiede in piazza Martinez, dove le alberature perimetrali appaiono storte, ammalate e tutte differenti, ripiantumate negli anni senza un quadro estetico di insieme, in una piazza liberty che si presenta come uno scempio alla vista. Il comitato è in attesa di audizione in municipio e non si arrenderà, sostenuto da più di 500 famiglie che lo compongono, oltre a circoli e associazioni di quartiere”.