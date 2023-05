Tafferugli prima di Genoa-Bari, 10 poliziotti feriti: uno ha un braccio rotto, al vaglio le telecamere interne allo stadio

Genova. E’ di dieci poliziotti del reparto mobile feriti di cui uno con un braccio rotto e una prognosi di 30 giorni, altri due con 15 giorni di prognosi per un naso rotto e ferite dovute ai petardi, oltre a tre steward rimasti contusi il bilancio dei tafferugli andati in scena ieri sera prima di Genoa Bari.

Il tutto è nato perché i tifosi che avevano acquistato biglietti per la ‘gabbia’ ospiti, volevano comunque entrare alla Nord. La Questura tuttavia, per questioni di sicurezza, aveva posto eccezionalmente al di là dei tornelli dentro lo stadio, due squadre del reparto mobile per evitare un eccessivo sovraffollamento in gradinata. E da lì sono partiti gli spintoni e poi le botte.

Nel corso dei tafferugli sono rimasti contusi anche un poliziotto della Digos e lo stesso vicario della Questura. Le indagini per risalire agli autori dell’episodio violento partiranno in queste ore dall’analisi delle telecamere interne allo stadio visto che alcuni ultrà sarebbero scesi dalla gradinata per dare supporto a quelli che volevano entrare.

“Gli ultras violenti si sentono liberi di fare quel che vogliono perché non esiste certezza della pena – commenta il segretario nazionale del sindacato di polizia Italia Celere – Questo accade dopo anni di silenzio perché avevano intravisto anni ed anni fa una sorta di risposta dello Stato alla morte del compianto Filippo Raciti, ma lo Stato deve capire che non possiamo aspettare un altro morto in Divisa per intervenire nuovamente e duramente”.

“Ancora una volta vengono al pettine i nodi di uno stadio strutturalmente inadeguato alle esigenze dei servizi di ordine pubblico dove da anni e anni non si è nemmeno riusciti a migliorare i servizi di pre-filtraggio che di fatto continuano a rivelarsi insufficienti – commenta Roberto Traverso del Siap – Non possiamo certo accettare di contare feriti e contusi in uno stadio inadeguato dove per evitare scontri si debba accettare che i violenti abbiano ragione perché non ci sono le condizioni minime per poter agire in sicurezza. Ricordo che senza le deroghe agli orari di lavoro concesse dai sindacati l’Amministrazione non sarebbe nemmeno in grado di garantire l’imponente numero di personale che attualmente viene impiegato”.