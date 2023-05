Taekwondo, tre genovesi si qualificano ai campionati europei

Sofia. Sono ben tre gli atleti genovesi capaci di ottenere il pass per i prossimi campionati europei di taekwondo. Gli under 15 Nicolò Rebolino e Virginia Lampis e lo juniores Riccardo Pastore (tutti Scuola Genova), infatti, hanno partecipato all’ultimo campionato europeo per club che si è tenuto a Sofia, in Bulgaria, ottenendo una prestigiosa medaglia d’argento e qualificandosi d’ufficio per la prossima rassegna continentale.

La gara ha visto la partecipazione di oltre 1.200 atleti da tutta Europa in un contesto di altissima competitività che ha anche visto, per gli under 15, l’introduzione di una nuova modalità di categorizzazione degli atleti, non più divisi per categoria di peso, ma per altezza. Si tratta di una norma ancora in fase di test, inaugurata proprio a Sofia e voluta dalla federazione europea per scoraggiare pericolose pratiche di taglio peso e garantire uniformità e maggiore equilibrio all’interno delle categorie.

Nella fascia al limite dei 164 cm ha ottenuto l’argento Nicolò Rebolino, capace di superare ben quattro incontri e fermando la sua corsa solo in finale con il francese Matthieu Bulot. Per Rebolino l’argento di Sofia è la prima affermazione a livello internazionale, mentre per gli altri due medagliati, Virginia Lampis e Riccardo Pastore, si tratta di una piacevole conferma. Entrambi ai vertici dei rispettivi ranking continentali, avevano partecipato agli ultimi campionati europei e, anche alla prossima Coppa Italia, saranno i favoriti per la vittoria finale. A Sofia hanno ottenuto l’argento rispettivamente nella categoria 148 cm (Lampis) e 51 kg (Pastore).

L’Europeo per club ha visto la partecipazione anche di atleti genovesi nel settore forme e freestyle. La Scuola Genova si è piazzata terza nel medagliere per società grazie alle medaglie d’oro ancora di Rebolino, in coppa con Ludovica Serain, all’argento di Federico Serain e al bronzo di Emanuele Fugazza.

Nicolò Rebolino con il maestro Pietro Fugazza