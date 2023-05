Superbonus, striscioni degli edili al Ferraris prima di Sampdoria-Empoli: “Rischiamo di fallire”

Genova. La protesta degli edili genovesi per la situazione legata ai crediti del Superbonus sbarca allo stadio Ferraris. In occasione di Sampdoria-Empoli, ultima partita di campionato casalinga per i blucerchiati, sono stati affissi alcuni degli striscioni usati per le recenti manifestazioni: “Cessioni impagate, imprese rovinate” e “Le imprese scendono in piazza per non fallire” sono alcuni dei messaggi leggibili sulle torrette tra gli spalti.

È l’ultima azione in ordine di tempo organizzata nell’ambito del gruppo Basta crediti incagliati, chat WhatsApp che conta circa 900 contatti e che continua a coordinare gli imprenditori del settore dopo le due manifestazioni con centinaia di veicoli che hanno paralizzato Genova e un’iniziativa di sensibilizzazione in piazza De Ferrari. Nelle ultime settimane diversi soggetti si sono dichiarati disponibili ad acquistare i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi e il direttivo del gruppo sta passando al vaglio le varie proposte.

Dal 2 maggio le imprese edilizie, le banche o altri cessionari titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo si può utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal mese prossimo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio, ha proposto di usare i fondi del Pnrr per rifinanziare il Superbonus per gli anni 2024 e 2025 “mirato ai soli interventi di riqualificazione energetica degli edifici meno efficienti sotto tale profilo e realizzati su grandi condomini, immobili destinati a edilizia residenziale pubblica e a beneficio dei soli nuclei familiari meno abbienti, il tutto riproponendo, per queste casistiche, le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura”.