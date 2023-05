Subbuteo tradizionale, Christian Canessa è il nuovo campione regionale della Liguria

Genova. In vista dei Campionati Italiani Individuali di Subbuteo Tradizionale, previsti per il weekend del 24 e 25 giugno 2023, a Subbuteoland (Reggio Emilia), in tutte le regioni d’Italia si stanno disputando i tornei per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale, che consentono, di fatto, l’accesso alla massima competizione individuale nazionale per questa disciplina.

In Liguria il titolo è stato conquistato da Christian Canessa (SC Ligures), che nella finalissima del torneo, disputato presso la Fiera dello Sport di Genova, ha avuto la meglio sul proprio compagno di squadra, Enrico Frisone, solo dopo i tiri liberi (8 a 7 il risultato finale).

In terza posizione si piazza, invece, Cristiano Cordone (Catanzaro), che supera, anche in questo caso dopo i tiri liberi (con il risultato di 4 a 3), Andrea Barabino (US Valponte 1986). Successo, infine, nel tabellone Cadetti, per Domenico Tassone (Catanzaro).