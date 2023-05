Sturla, iniziata la riprofilatura della spiaggia: si svuota il ‘laghetto’ alla foce del torrente

Genova. Sulla spiaggia di Sturla sono arrivate le ruspe per iniziare la riprofilatura della battigia in previsione della stagione estiva. E tra transenne e bagnanti viene svuotato anche il laghetto sorto in questi giorni alla foce del torrente a seguito delle ripetute piogge di questi giorni.

Come prima operazione, infatti, gli operai hanno scavato un canale che collega l’acqua rimasta intrappolata dalle dune di sabbia e il mare, permettendo lo svuotamento del piccolo laghetto che, dopo i temporali dei giorni scorsi, stava iniziando a dare i primi fastidi, con acqua stagnante, miasmi e zanzare.

I lavori sulla spiaggia di Sturla dureranno circa una settimana, tempo permettendo. “Successivamente le ruspe si sposteranno a Vernazzola – commenta il presidente di municipio Federico Bogliolo – per sistemare la spiaggia in vista della prossima stagione balneare oramai alle porte”