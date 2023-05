Strappano la collanina d’oro a un passante e fuggono: denunciati tre giovani tra i 18 e i 20 anni

Genova. Tre cittadini marocchini di età compresa tra 18 e 20 anni, sono stati denunciati a piede libero per furto con strappo.

Ieri sera i tre, di cui due con pregiudizi di polizia, irregolari, per furto con strappo in concorso e ingresso illegale nel territorio dello Stato, con una scusa si sono avvicinati a un giovane e con mossa fulminea, gli hanno una catenina in oro per poi dileguarsi nelle vie adiacenti.

La vittima ha chiamato il 112 e poco dopo un equipaggio dei carabinieri del radiomobile li ha individuati e denunciati.