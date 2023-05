Stati generali per la rigenerazione dei territori, Campora: “Occasione per tracciare le nuove frontiere della sostenibilità”

Genova. Tra giovedì 4 e sabato 6 maggio l’Albergo dei Poveri ospiterà gli Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori 2023, organizzati dalla Camera Forense Ambientale insieme all’Università di Genova e ad altri partner istituzionali, con il patrocinio del Comune di Genova.

L’evento prevede tre intense giornate di dibattiti e workshop con aziende, istituzioni ed esperti sui temi della sostenibilità e della riqualificazione dei territori, per proporre soluzioni tecniche, tecnologiche e giuridiche alle sfide della transizione energetica e digitale.

Riqualificazione, energia, acqua e rifiuti saranno i principali focus della tre giorni che vedrà intervenire, per il Comune di Genova, l’assessore ai trasporti, mobilità integrata, ambiente, rifiuti ed energia Matteo Campora.

Sarà proprio Campora ad aprire i lavori domani, giovedì 4 maggio, alle ore 9.30, per i saluti istituzionali insieme a Marco Sinesi, commissario straordinario Asp Emanuele Brignole; Cinzia Pasquale, presidente Camera Forense Ambientale; Giacomo Giampedrone, assessore all’ambiente Regione Liguria; Alessandro Della Valle, presidente Confindustria Cisambiente.

L’assessore Campora parteciperà anche al tavolo tecnico sull’energia in programma domani alle 17.10 e alle conclusioni sul panel dedicato ai rifiuti, venerdì 5 maggio a partire dalle 18.40.

“Gli Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori sono la location ideale per fare il punto della situazione e tracciare le nuove frontiere della sostenibilità applicate a settori chiave per la difesa dell’ambiente e la promozione di modelli di sviluppo e stili di vita più responsabili come acqua, rifiuti, energia e riqualificazione – spiega l’assessore Campora – il contrasto ai cambiamenti climatici, la ricerca e la costruzione di un equilibrio virtuoso tra la qualità della vita delle persone e la tutela dell’ecosistema, l’impiego più razionale e rispettoso delle risorse naturali sono obiettivi fondamentali che per essere raggiunti richiedono il confronto e lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra tutti gli stakeholder, dalle istituzioni alle aziende passando per i cittadini. Per questo siamo onorati di partecipare a questa tre giorni organizzata con la consueta attenzione e professionalità dalla Camera Forense Ambientale il cui impegno in materia di formazione e informazione sulle tematiche giuridico-ambientali è indispensabile per improntare le attività pubbliche e private a parametri di sostenibilità ambientale sempre più efficienti ed efficaci”.

“È un vero piacere, dopo l’esperienza a Gela dello scorso anno, accogliere a Genova gli Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori – sottolinea il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi – come sempre Amiu è partner interessato e attento a tutte le attività relative alla Camera Forense Ambientale. La nostra azienda da tempo ha consolidato attività di bonifica sul territorio nazionale e non solo locale: questo grazie a una professionalità dei propri addetti che dimostra l’attenzione sempre altissima ai tempi ambientali legati alla rigenerazione urbana. I tavoli e i workshop a cui parteciperemo metteranno in evidenza le professionalità maturate, l’interesse aziendale verso tutti i campi dell’innovazione ambientale e tecnologica, essenziale per la nostra presenza sul mercato locale e nazionale”.