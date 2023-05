Sport, cinque società sportive dilettantistiche promuoveranno la nostra regione con il logo ‘LaMiaLiguria’

Genova. Saranno cinque le società sportive dilettantistiche a promuovere la Liguria e le sue eccellenze con il logo ‘LaMiaLiguria’: la squadra femminile di pallacanestro Cestistica Spezzina, la squadra maschile di pallanuoto Rari Nantes Sori, la squadra maschile di pallanuoto della Pro Recco, la squadra femminile di pallanuoto del Bogliasco 1951 e la squadra maschile di pallanuoto dello Sporting Club Quinto.

Si è infatti concluso il bando regionale che prevedeva la presentazione di un progetto promozionale del territorio per il tramite di associazioni o società sportive dilettantistiche partecipanti a campionati e competizioni agonistiche di livello nazionale e internazionale, al di fuori del calcio già interessato da un precedente bando.

“Lo sport rappresenta uno straordinario mezzo per far conoscere sempre di più la bellezza della Liguria a livello nazionale e internazionale – commenta il presidente della Regione Liguria – Dopo l’attività di promozione avviata con le squadre di calcio, oggi diamo il via a quella dedicata agli altri sport, non meno importanti, come pallacanestro e pallanuoto: quest’ultima, in particolare, è davvero sinonimo di Liguria, e vede sul nostro territorio società che portano il nome della nostra regione non solo in giro per l’Italia, ma nel mondo. Questa iniziativa – conclude – rientra nel più ampio piano di promozione e valorizzazione del nostro territorio che, numeri alla mano, sta contribuendo a portare a numeri turistici straordinari, anno dopo anno”.

“Promuovere il territorio e le sue eccellenze tramite la portata universale dello sport – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale – è una grande opportunità. Il binomio sport – salute del resto ben si addice a quello che accosta la dieta mediterranea alla vita sana, una alimentazione che le nostre tipicità incarnano perfettamente. Stiamo lavorando su tutte le attività e le occasioni che rispecchino i nostri valori e che rappresentino in pieno la Liguria”.

“Promuovere la nostra magnifica terra attraverso lo sport è certamente motivo di vanto – dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria – Le società vincitrici del bando da anni portano in alto il nome della Liguria in tutta Italia e non solo, e ora collaboreranno per far conoscere al meglio e sempre di più le nostre eccellenze, dal mare all’entroterra”.

Diverse le azioni di promozione che le società, attraverso i progetti presentati, si impegnano a portare avanti. Tra queste quelle obbligatorie sono: promozione del brand Liguria e utilizzo di strumenti promozionali all’interno dei luoghi in cui si svolge il gioco attraverso un sistema di azioni idoneo a valorizzare il territorio ligure e i suoi prodotti di eccellenza; inserimento sul proprio sito web del logo ‘LaMiaLiguria’ per la durata della convenzione; inserimento nell’abbigliamento da gioco del logo ‘LaMiaLiguria’; diffusione di iniziative promozionali del territorio ligure attraverso i propri social media e realizzazione di materiale audio, video, fotografico pubblicato sui medesimi, nonché per il tramite di canali tv, radio e stampa.

A queste si aggiungono tutta una serie di altre azioni facoltative che hanno contribuito alla stesura della graduatoria come, a titolo indicativo: l’inserimento del logo ‘LaMiaLiguria’ sui biglietti digitali e cartacei, sui mezzi di trasporto della squadra o su maxischermi, banner e striscioni a bordo campo o in zone limitrofe.

Le campagne promozionali avranno una durata minima di sei mesi, anche non consecutivi, dovendosi comunque concludere non oltre il termine del 31 dicembre 2023.