Spiagge, effettuate le prove dello swim lift per l’accessibilità del bagno in mare

Genova. Sono state effettuate stamane le prove e la prova pratica in mare del dispositivo Swim Lift dell’omonima startup. «Nell’ottica di rendere sempre più accessibili le spiagge del nostro litorale – spiega l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia – vogliamo promuovere ogni forma di supporto per rendere sempre più alla portata di tutti la possibilità di poter godere del nostro mare e trascorrere una giornata di svago e relax sulle nostre spiagge cittadine.

Il dispositivo è stato realizzato dalla start up che ha partecipato alla Call for innovation del Blue district e gestita da Job Centre srl, per soluzioni sostenibili legate all’accessibilità, ai materiali e propulsioni sostenibili negli sport del mare, e si ispira all’innovativo concetto di skilift».

La società ha ideato un motoriduttore che funziona da supporto al movimento in acqua e che opera sulla superficie accompagnando così a un galleggiamento trainato con una fune a bassa velocità. Il progetto sarà presentato al grande pubblico all’Innovation Village dal 24 giugno al 2 luglio, nell’ambito dell’Ocean Live Park. Sulla spiaggia impegnati anche alcuni gruppi scout che con due squadre da 20 volontari hanno contribuito alla pulizia dell’arenile.