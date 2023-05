Spedizione punitiva per un debito di droga, 21enne arrestato per avere picchiato e sequestrato un altro giovane

Genova. Un 21enne italiano residente a Sampierdarena è stato arrestato dai carabinieri per sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni per aver picchiato a calci e pugni e minacciato un giovane sudamericano che non aveva saldato un debito di droga. Il fatti risalgono alla notte tra il 4 e il 5 marzo.

Il 21enne, S.P. si è introdotto nell’abitazione dell’uomo a Masone insieme ad altre tre persone, picchiandolo e minacciandolo con attrezzi da scasso e coltelli per poi derubarlo di di un pc, un tablet e due telefoni. La vittima è poi stata sequestrata e messa a forza su un’auto guidata proprio dal 21enne ed è stato portato a Sampierdarena e rilasciato solo 4 ore. La vittima si è ritrovata con il naso e la mascella spaccati dai pugni.

Le indagini sono state condotte dalla compagnia dei carabinieri di Arenzano che hanno proceduto al fermo. In un’intercettazione raccolta dai militari il 21enne ha raccontato alla fidanzata di essere stato pagato 1500 euro dalle altre tre persone che hanno preso parte al rapimento.