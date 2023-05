Spediporto co-exhibitor alla Transport Logistic di Monaco di Baviera dal 9 al 12 maggio

Genova. Quattro anni dopo l’ultima Transport Logistic in presenza e dopo l’edizione digitale del 2021 causa Covid, i principali operatori del settore, istituzioni e stakeholders si ritroveranno alla Messe Munchen dal 9 al 12 maggio.

Alla manifestazione prenderà parte anche Spediporto partecipando allo spazio espositivo dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (Hall B2, Booth 321/442) come co-exhibitor.

Il presidente Andrea Giachero e il direttore generale Giampaolo Botta presenteranno il progetto cargo aereo legato all’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo. L’appuntamento è per giovedì 11 maggio alle 12.30.

Goas, la società consortile presentata recentemente durante l’assemblea annuale di Spediporto, si ripromette di implementare e incrementare il cargo aereo presso il polo genovese nell’ottica di creare un sistema logistico integrato che dia spazio a tutti gli attori della supply chain e porti ricchezza e innovazione tecnologica nel capoluogo ligure.

Il cargo aereo rappresenta un elemento importante della visione complessiva che Spediporto ha per il proprio futuro e per quello di Genova. Una visione che si basa su un rapporto stretto con il territorio, su connessioni più agili ed efficaci (sia fisiche che digitali), sull’attuazione della ZLS e sulla nascita della Green Logistic Valley in Val Polcevera.

Subito dopo la presentazione, Spediporto sarà lieta di offrire aperitivo e pranzo ai presenti.

Nel 2019 Transport Logistic ha ospitato oltre 2.400 espositori e oltre 64.000 visitatori provenienti da circa 80 Paesi a rappresentare una panoramica completa del mercato intermodale mondiale.

Confermando l’importanza globale dell’evento nel settore della logistica e trasporto, Transport Logistic è una grande piattaforma per visitatori da tutto il mondo ed espositori che presentano nuovi prodotti e soluzioni.

Il programma dell’evento include tavole rotonde e conferenze in cui si parlerà delle scommesse per il futuro di questo settore ed una serie di forum in cui esperti di economia e politica sui temi di attualità che coinvolgono questo comparto.