Spacciatore arrestato in via Balbi: oltre 500 dosi di droga e 2.300 euro nascosti in casa

Genova. Nascondeva in casa oltre 500 dosi di droga di tre diverse tipologie e 2.300 euro in contanti, lo spacciatore arrestato in via Balbi venerdì pomeriggio dalla polizia locale.

Come emerge da una nota diffusa dagli agenti, al termine di un’indagine lampo con l’utilizzo di sistemi informatici di ultima generazione, il Nucleo Antidegrado del Reparto Sicurezza Urbana della polizia locale di Genova ha messo le manette a un uomo già visto spacciare nel centro e nel levante cittadino.

Dopo pochi appostamenti, nel corso di un controllo effettuato in via Balbi lo spacciatore ha provato a reagire portandosi una mano alla bocca per ingerire alcune dosi di stupefacente che gli agenti, bloccandogli il braccio, hanno fatto cadere a terra.

L’uomo, dopo avere provato inutilmente a divincolarsi e a fuggire, è stato fermato e portato al comando della polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione.

Incrociando i suoi dati personali con ulteriori investigazioni tecnologiche, è stata individuata la stanza concessa a suo uso esclusivo dove è avvenuta la perquisizione domiciliare.