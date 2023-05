Sospetta intossicazione da monossido su pullman di studenti in gita, malore per cinque bambini

Genova. Erano venuti a Genova per visitare l’Acquario in gita scolastica, una bella giornata finita però con una brutta avventura per gli studenti di una scuola proveniente da fuori città, da Bergamo.

Cinque bambini di circa 10 anni sono stati soccorsi con sintomi lievi, mal di testa, nausea, vertigini, per quella che inizialmente era sembrata un’intossicazione da monossido di carbonio. I bimbi, insieme a una sessantina di compagni e alle insegnanti, si trovavano a bordo di un pullman che, per precauzione, ha fermato la sua corsa prima dell’ingresso in autostrada, al casello di Genova Ovest.

Sul posto sono intervenuti, visti i timori di un’intossicazione diffusa, i vigili del fuoco e la polizia, oltre ai medici del 118 e ai militi della Croce Oro di Manesseno e di Sampierdarena.

Alla fine è stato appurato che ciò che aveva provocato il malessere tra i piccoli studenti erano stati i fumi della frizione del mezzo, che comunque è stato fermato e controllato.