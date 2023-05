Sori, spari per abbattere un cinghiale nel greto del torrente vicino alle case: bufera social

Sori. “Era proprio necessario utilizzare un fucile in pieno giorno, non distante dalle case e da dove passeggiano famiglie con bambini?”. Se lo domanda un utente sul gruppo “Sei di Sori se” ed è solo una delle persone che ieri hanno reagito con perplessità alla cattura e all’abbattimento di un cinghiale nel greto del torrente da parte di polizia locale e vigilanza faunistico-ambientale.

Il cinghiale era stato segnalato, qualche ora prima, in spiaggia, tra i turisti e i residenti. Inizialmente gli operatori hanno provato soltanto a catturare l’animale selvatico ma non riuscendoci, temendo una fuga, lo hanno abbattuto, sparandogli.

L’intervento con l’uso delle armi anche in luoghi abitati è consentito, come noto, dalle attuali normative, rinforzate dall’apparato dei decreti legati alla peste suina africana. L’operato del nucleo di vigilanza regionale è stato quindi corretto, tecnicamente, ma c’è chi si domanda se, in quel caso specifico, non ci fossero alternative meno cruente.

D’altronde l’amministrazione comunale di Sori da tempo si trova a dover fronteggiare una situazione difficile soprattutto sul fronte dell’igiene e della sicurezza stradale. I cinghiali sono ovunque, aprono e danneggiano cassonetti dell’immondizia per cercare cibo e riversano il contenuto per strada. Si muovono, soprattutto di notte, sulla viabilità secondaria e persino sull’Aurelia rischiando di provocare incidenti.

Una situazione che il Comune di Sori, specialmente in questo ponte festivo, con molti turisti presenti, ha deciso di fronteggiare “con le cattive”. Il sindaco Mario Reffo ha difeso l’azione di polizia locale e guardie. Dell’intervento sono stati avvertiti anche i carabinieri.