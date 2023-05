Si tuffa e batte la testa sul fondale: turista torinese ricoverato in codice rosso

Camogli. Ieri sole quasi estivo ha riscaldato tuta la Liguria e a Camogli la spiaggia del centro si è subito gremita di persone. Alle 15.15 circa, un dodicenne torinese in vacanza con i genitori a Camogli, decide di tuffarsi in acqua.

Lo fa dalla battigia come tanti altri. Ma batte la testa nel fondale, appena trenta centimetri sotto l’acqua, e si capisce subito che qualcosa non va.

Arrivano i militi della Croce Verde Camogliese e arriva l’automedica Golf-6. Il ragazzino accusa torpore. Dapprima viene giudicato in codice giallo, poi la situazione sembra aggravarsi e il giovane turista viene accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino per approfondire la situazione con una tac.