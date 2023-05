Si aggrappa alla portiera per evitare la fuga dei ladri: travolto dal furgone in retro

Genova. Sabato pomeriggio una donna residente in via Pastore, allarmata dai rumori che provenivano dalla strada, si è sporta dalla finestra della sua abitazione, cogliendo in flagrante i due uomini che si introducevano nella sua auto.

La donna ha immediatamente contattato il numero di emergenza, mentre suo marito è sceso in strada per tentare di interrompere la consumazione del furto. L’uomo ha subito fermato il 18enne che teneva le casse altoparlanti appena asportate dall’auto ancora in mano, questi con fare vago ha provato maldestramente a giustificarsi sino a quando è stato raggiunto dal suo complice ed insieme hanno tentato la fuga a bordo di un furgone.

L’uomo per non farli scappare si è aggrappato alla portiera ma il 27enne ha ingranato la retromarcia, colpendolo con lo sportello ancora aperto. La fuga è stata immediatamente interrotta dall’arrivo delle volanti della polizia: in particolare una si è piazzata davanti al furgone impedendo di fatto ogni via d’uscita. Dalla perquisizione effettuata sul furgone sono emersi gli attrezzi, probabilmente usati per scassinare la portiera dell’automobile ed altri oggetti, probabilmente anch’essi proventi di furto. Per fortuna le ferite riportate dall’uomo non sono state gravi e dopo una medicazione è potuto tornare alla propria abitazione.