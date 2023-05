Sfalcio, Villa (Pd): “Servono maggiori investimenti per garantire l’accessibilità alle zone meno centrali”

Genova. Nella seduta consiliare odierna il consigliere comunale Claudio Villa (PD) ha presentato un’interrogazione urgente circa lo sfalcio del verde urbano, chiedendo chiarimenti all’Assessore Mauro Avvenente in merito alle tempistiche e le zone in cui verranno effettuati gli interventi.

“Anche quest’anno le strade e gli spazi pubblici della città sono invasi dal verde incolto che arriva, talvolta, anche all’altezza di un metro” dichiara il Consigliere Villa. “Sono passate ormai tre settimane dall’annuncio dell’inizio dei lavori, ma ancora non abbiamo notizie riguardo alla percentuale di lavori effettuati. Se la faccenda crea disagi in tutta la città, ancor più gravosa risulta la situazione per quel 30% di cittadini e cittadine genovesi che abitano nei pressi dei tanti chilometri di creuze di Genova”.

Alla risposta dell’assessore il Consigliere Villa replica: “Non basterà semplicemente raddoppiare le risorse per risolvere la situazione che si è venuta a creare. Suggerirei alla Giunta di identificare con precisione le zone in cui verranno effettuati i lavori di sfalcio nei prossimi bandi, così da assicurare un intervento uniforme sul territorio genovese e garantire sicurezza a tutte e tutti”, concludono dal gruppo consiliare Partito Democratico di Genova