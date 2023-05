Sestri Ponente, riaperto al transito il ponte obliquo: le modifiche alla viabilità

Genova. Dopo anni di attesa questa mattina i sestresi si sono svegliati con una bella notizia: il ponte obliquo sul Chiaravagna, terminate le lunghe e complicate operazioni di messa in sicurezza, è tornato ad essere percorribile e transitabile.

Viene in questo modo ripristinata la ‘normale’ viabilità, modificata oramai anni fa: via Chiaravagna torna a senso unico da piazza Maroncelli, e nella giornata di domani tornerà a senso unico anche via Borzoli.

La messa in sicurezza di questo piccolo ma fondamentale ponte è durata più di tre anni a causa, secondo quanto riportato dagli enti amministrativi, al grande intreccio di sottoutenze e ad alcune criticità strutturali. Tutto i lavori sono costati una cifra superiore a 3 milioni di euro.