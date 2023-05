Sestri ponente, rapina alla Basko: minaccia la commessa con l’acido muriatico e si fa consegnare mille euro di incasso

Genova. Rapina ieri pomeriggio all’interno del supermercato Basko di via Travi a Sestri ponente.

Un uomo è arrivato alla cassa e dopo aver minacciato la cassiera con una bottiglia di acido muriatico che aveva preso dagli scaffali e aveva aperto si è fatto consegnare l’incasso che era in quel momento nel registratore: mille euro. Poi è fuggito.

E’ successo intorno alle 15. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

La commessa, sotto choc ma non ferita, ha descritto agli agenti il rapinatore. L’uomo è stato descritto come un italiano sui 50 anni, già noto in zona e forse responsabile di altri episodi simili. Sul posto anche la scientifica. Indagini in corso da parte della polizia. Prelevate anche le telecamere del supermercato.