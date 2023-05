Sestri Ponente, dal 15 maggio all’Asl3 di via Soliman prelievi solo su prenotazione

Genova. “A partire dal 15 maggio il centro prelievi di via Soliman a Sestri Ponente, gestito da Asl 3, vedrà una riorganizzazione che di fatto significherà una forte limitazione al servizio ad accesso libero, garantito a sole 10 persone, INR e donne in gravidanza, al giorno”.

La consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, ha ricevuto la segnalazione dall’ex vicepresidente del municipio Ponente Massimo Romeo e da alcuni cittadini e ha deciso di presentare un’interrogazione.

“Questa misura di fatto costringerà centinaia di persone a rivolgersi ai laboratori privati per svolgere delle analisi del sangue che dovrebbero essere garantite dalla sanità pubblica – attacca Candia -. Sestri Ponente è uno dei quartieri più popolosi di Genova e limitare l’accesso libero al centro di via Soliman a sole 10 persone INR e in gravidanza al giorno è quasi come togliere del tutto il servizio”.

“Quando chiediamo una sanità pubblica e vicina al territorio, intendiamo situazioni come queste, che possono sembrare piccole ma in realtà sono di grande importanza, soprattutto per chi si trova in difficoltà economiche – conclude la consigliera regionale -. Continuare a favorire la sanità privata significa mettere le persone sempre più di fronte al bivio tra il pagare per farsi curare, se ne hanno le possibilità, e il non farsi curare”.