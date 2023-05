Sestri Ponente, aggressione al gazebo della Lega: una militante finisce in ospedale

Genova. “Un gesto violento e ingiustificato quello compiuto stamane al gazebo della Lega in piazza Pilo, a Sestri Ponente“. A denunciarlo è Francesca Corso, segretaria provinciale genovese della Lega. I militanti stavano raccogliendo firme contro l’utero in affitto, per renderlo reato universale.

“Una ragazza, che già in un’altra occasione aveva strappato dei volantini, si è letteralmente scagliata contro il nostro banchetto gettando tutto a terra – spiega Corso -. Nel trambusto ha urtato una nostra militante che è caduta battendo sull’asfalto e che è stata trasportata all’ospedale dove si trova tuttora per accertamenti”.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la Digos.

“Le proprie idee non si manifestano con l’odio e la violenza che non hanno mai giustificazione. Tutta la mia solidarietà ai nostri militanti aggrediti. La Lega sta valutando eventuali azioni legali nei confronti della ragazza”, conclude la segretaria provinciale.

“Solidarietà ai militanti della Lega aggrediti violentemente nel gazebo allestito in piazza Pilo – commenta in una nota il deputato e viceministro Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria -. I nostri militanti rischiano in prima persona per portare avanti le nostre idee sul territorio. Un atto violento e antidemocratico che, mi auguro, venga condannato anche da tutte le altre forze politiche. Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento”.