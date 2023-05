Sestri Levante, Massucco invita Solinas a un confronto pubblico: “I cittadini meritano trasparenza”

Sestri Levante. “In questi giorni sono in gioco due visioni del futuro di Sestri Levante: c’è chi vuole fare e chi disfare. Noi, con tutta l’umiltà che serve proponiamo una visione per la città. Ecco alcuni punti concreti pronti ad attuare fin da subito”. Lo dichiara Marcello Massucco, candidato sindaco di Sestri Levante al ballottaggio.

“Domenica 28 maggio si vota, i cittadini meritano un confronto pubblico tra le due proposte di città – prosegue Massucco -. Mancano 10 giorni e i cittadini hanno diritto a poter pesare e valutare le due posizioni, che sono radicalmente alternative: per questo invito il mio avversario ad un confronto aperto al pubblico, sui temi, sulle proposte, sul futuro. E non solo: in queste settimane ho sentito parlare tanto di onestà, con allusioni e accuse velate nei miei confronti, da querela (e infatti l’ho dovuto fare), ricostruzioni false e strumentali su questi anni, con attacchi personali. Bene, confrontiamoci su tutto, perché i cittadini meritano davvero trasparenza e responsabilità, non solo a parole, ma con i fatti. Non servono incontri protetti, alle persone dobbiamo parlare, tra le persone dobbiamo stare, senza paura e con il coraggio delle proposte, non con la propaganda vuota. Io ci sono, il mio avversario che dice?”

Di seguito riportiamo i punti elencati da Massucco.

CURA DELLA CITTÀ

In questi tre mesi di viaggio in città, in quartieri e frazioni sono emerse diverse richieste dei cittadini legate alla manutenzione, al decoro urbano e al verde. Abbiamo costruito un’agenda di priorità e identificato 50 interventi da realizzare nei primi cento giorni di mandato con l’avanzo di amministrazione che ci permette di realizzare 200.000 euro di piccole manutenzioni: interventi semplici ma di grande utilità per le persone.

Questo intervento rappresenterà un primo passo di collaborazione e dialogo diretto con i cittadini che porterà successivamente all’istituzione dei Consigli di Quartiere che, con un proprio budget annuale, affiancheranno l’opera di cura dei nostri beni pubblici.

CASA

Per agevolare i giovani e le famiglie sarà compito dell’Amministrazione sbloccare 250 abitazioni/prima casa in 5 anni di mandato. Da subito vogliamo incentivare, con la diminuzione delle imposte locali, l’affitto annuale ad uso residente degli immobili non destinati a prima casa, applicando canoni concordati tra proprietari e inquilini che godono di una fiscalità agevolata.

Il Comune può lavorare e coordinandosi con le agenzie immobiliari, per agevolare l’incontro di domanda e offerta, con particolare riferimento ai contratti di locazione agevolati (3+2) a canone concordato.

PARCHEGGI

Per agevolare il commercio e una mobilità sostenibile nelle aree centrali della città, grazie al nuovo sistema della sosta introdotto negli scorsi anni che consente di modulare le tariffe, nei primi giorni di mandato vogliamo introdurre la prima ora gratis per i residenti, soprattutto nel periodo estivo in cui è più complicato trovare parcheggio vista l’alta stagione turistica.