Sestiere di Pré in festa: cantautori in piazza, antiquariato e street food

Genova. Sono molti gli artisti che parteciperanno, qualche nome: Paolo Gerbella, cantautore che ha all’attivo due importanti lavori, il primo “Io Dino” interamente dedicato alla figura di Dino Campana che a Genova visse per un periodo della sua vita, “Tempo parallelo” e “La Regina”, un affresco profondo sul lavoro dei mitici scaricatori di carbone del porto. Si esibiranno i Rap Live Show, un gruppo di giovani rapper nati a Genova e milanesi di adozione, capitanati da Leonardo Lazzaretti in arte Doglee.

Momenti di cultura in Piazza del Campo con la “Nuova Scuola Genovese” il film di Claudio Cabona sul rapporto tra canzone d’autore e rap, di cui un girato con Cristiano De André e Bresh è proprio in viadelcampo29rosso passa anche da questa nuova frontiera musicale tanto amata dai nostri giovani.

Matteo Troilo Songwriter, un cantautore leader della storica formazione dei London Valour – Tributo a Fabrizio De André attiva da molti anni, voce e protagonista di spettacoli teatrali sulla Liguria dei poeti e su Spoon River e autore di talento che ha in preparazione un disco interamente suo.

Sempre in Piazza del Campo alle ore 16 sarà la volta di una delle voci più rappresentative su Fabrizio De André, Aldo Ascolese, chitarrista, vocalist solista e membro da tempo del gruppo Le Quattro Chitarre di Genova. Aldo, il “pirata”, incanterà con le suggestioni che scaturiscono dalle sue interpretazioni delle più belle canzoni di Faber e sarà accompagnato alle tastiere dal bravissimo pianista Domenico Berta.

Mentre in Piazza Don Gallo ad esempio si potrà seguire il Concerto “piccolo” dell’ensemble VIVA UKULELE! Laboratorio di Defence for Children e balli con i ragazzi di Your Swing! La scuola di ballo che trasmette energia positiva! .

E dalle 16 la XIII edizione di Ghetto Blaster, la manifestazione musicale organizzata dall’Associazione San Marcellino, che vedrà quest’anno esibirsi prestigiosissimi musicisti come Raffaele Rebaudengo (Gnu Quartet) che presenterà il suo nuovo progetto Uhuru con il dj e produttore FiloQ. Uhuru in lingua Shwahili significa Libertà. I loro suoni riempiranno la piazza e si mescoleranno con quelli di Tomaso Chiarella, Anais, Bobby Soul e molti altri, compreso il gruppo Collettivo Moto Perpetuo, la band nata dai laboratori artistici dell’associazione.

Il programma è ampio e si articolerà in tutte le strade e i vicoli del Sestiere: Piazza di Santa Fede, Piazza Inferiore del Roso, Piazza Durazzo, Piazza Sant’Elena, Piazza Truogoli di Santa Brigida, Piazza Marinelle, Piazza Fregoso, Piazza Vacchero, Piazza del Campo, Piazza Don Gallo e Piazza Fossatello. Arte e artigiani in Via Prè e Via del Campo.

A seguito dell’idea e dello sforzo creativo degli abitanti di Via Prè e di Via del Campo e delle rispettive associazioni comitato “PER PRE’” e “Via del Campo e Caruggi Aps” che hanno dato il via ad un evento con la partecipazione di tutto il Sestiere di Prè che fa parte del “Progetto di Comunità per i sestieri del Molo, della Maddalena e di Prè”, nell’ambito del Piano Caruggi del Comune di Genova.

Proprio nella giornata del 6 maggio si darà il via all’evento “Dai vicoli al cielo 2023”, un’iniziativa finanziata nell’ambito del Patto di sussidiarietà dei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena e in collaborazione col Vicariato del Centro Storico, che permetterà di scoprire le 24 chiese aperte nei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena.

Sarà possibile accedere gratuitamente alla seguente visita guidata organizzata da Cooperativa Dafne e prenotabile on line (https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfif3F6aWmS5e…/viewform): a partire dale ore 10 si potranno scoprire la Chiesta di Santa Maria delle Vigne e San Luca, due chiese molto significative e molto diverse tra loro dell’antica Genova.

Continua il lavoro di tutti gli enti, le associazioni e gli abitanti che hanno creduto nel Patto per il centro storico di Genova con l’obiettivo comune di favorire la partecipazione civica per migliorare la qualità di vita nel Centro Storico valorizzandone il patrimonio.Mus