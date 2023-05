Serrande abbassate sulla Sampdoria? La foto ufficiale che manda in tilt i tifosi blucerchiati

Genova. Chiusa una saracinesca per aprirne un’altra? Oppure serrande abbassate per cessata attività? E’ questo il dilemma in cui sono sprofondati questa mattina i tifosi blucerchiati, dopo che, sul profilo Facebook ufficiale della società, è comparsa la foto di una saracinesca chiusa, con tanto di scritta e stemma ufficiali.

Essere o non essere (più)? Un dubbio amletico che neanche un laconico messaggio di chiarimento del team di comunicazione ha poi chiarito, aggiungendo un laconico “Foto di una parte del nostro stadio dipinta con il nostro nome e il nostro logo. Tutto qui”.

E sotto centinaia di commenti, di tutti i tipi: c’è chi interpreta in maniera drammatica il messaggio “Diciamo che la simbologia non è promettente...”, e chi invece trova lo spunto per una forchettata di ottimismo “Prossima apertura con una nuova gestione?”. Ma non solo: anche il social media manager della pagina finisce del turbinio manicheo del commento da stadio virtuale. “Secondo me chi fa ste robe è genoano. Ma come si fa a mettere una serranda chiusa con logo samp? Spero solo significhi trattativa chiusa perché altrimenti sareste da rinchiudere voi“, scrive Paolo, mentre Klaudia sottolinea come il “social manager quasi più bravo dei giocatori in questa stagione“.

Insomma, un’altra bella giornata al cardiopalma per i tifosi sampdoriani che da un momento all’altro potrebbe vedere le sorti della propria squadra cambiare radicalmente. Ma il calcio è anche questo, e a Genova lo si vive così, soffrendo. Sempre.