Serie D, Poule Scudetto: Sestri Levante senza sosta, batte anche il Legnago (3-1) e si qualifica in semifinale

Sestri Levante-Legnago 3-1 (43′, 76′ Parlanti, 73′ Pane – 34″ Rig” Sbampato)

Sestri Levante. Nella seconda partita della Poule Scudetto di Serie D (competizione riservata a tutte le vincitrici dei rispettivi gironi, che assegnerà il titolo di “Campione nazionale”), il Sestri Levante schianta 3 a 1 al “Sivori” i veneti del Legnago (vincitori del girone “C”).

La squadra allenata da mister Barillari, dopo l’1 a 2 conseguito domenica scorsa in casa del Lumezzane (vincitore del girone “B”), fa due su due ottenendo pertanto la certezza dell’approdo nelle semifinali. Aggiudicandosi il proprio raggruppamento.

A passare in vantaggio in avvio sono gli ospiti del Legnago, su rigore. Il Sestri Levante non si scompone e poco dopo, verso la fine della prima frazione, trova il pareggio col giovane centrocampista Parlanti.

In avvio di ripresa capitan Pane, difensore goleador dell'”Unione“, ribalta il parziale. Arrotondato due giri di lancetta più tardi dalla doppietta personale di Parlanti, che fissa il risultato sul definitivo 3-1.

L’avversaria del Sestri Levante in semifinale verrà sorteggiata tra gli abbruzzesi del Pineto (vincitori del girone “D) e i campani del Sorrento (vincitore del girone “G”).

Le formazioni iniziali.

Sestri Levante: F. Anacoura, L. Podda, C. Furno, M. Pane, F. Oliana, L. Troiano, R. Forte, M. Candiano, F. Marquez, A. Daniello, G. Parlanti

A disposizione: D. Pucci, O. Nenci, L. Casagrande, F. Masini, S. Raggio Garibaldi, A. Cirrincione, D. Rovido, G. Conti, M. Cominetti

All: Barilari Enrico

Legnago Salus: L. Fusco, E. Sbampato, M. Musumeci, M. Baradji, K. Van Ransbeeck, D. Rocco, M. Zarrillo, B. Sambou, G. Ruggieri, L. Zanetti, E. Casarotti

A disp.: D. Di Stasio, S. Mazzali, A. Gatto, M. Travaglini, N. Marcellusi, V. Muteba, M. Noce, T. Rodella, I. Sinani All: M. Donati