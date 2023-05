Serie D, Poule Scudetto: il Sestri Levante espugna Lumezzane (1-2)

Lumezzane-Sestri Levante 1-2 (37′ Antonelli – 15′, 21′ Marquez)

Lumezzane (Brescia). Iniziata la Poule Scudetto di Serie D, competizione post stagionale riservata a tutte vincitrici dei rispettivi gironi del campionato calcistico interregionale, già promosse in Serie C tra i professionisti. In palio il sempre ambito “scudetto dilettanti“.

Il Sestri Levante, dominatore e rullo compressore nel girone “A” con 94 punti, continua a inanellare vittorie. La squadra allenata da mister Barilari si è imposta infatti quest’oggi 1 a 2 sul campo del Lumezzane (squadra lombarda vincitrice del girone “B).

A segnare entrambe le reti dei rossoblu è stato bomber Facundo Marquez, protagonista in avvio con una doppietta. Sempre nella prima frazione, i locali bresciani accorciano invano le distanze con Antonelli.

Domenica prossima i corsari, chiudendo il triangolare iniziale, ospiteranno al “Sivori” i veneti del Legnago (vincitore del girone “C”). In caso di successo saranno certi del passaggio alla fase finale a eliminazione diretta.

Lumezzane: S. Tota, M. Troiani, M. Rigo, F. Antonelli, L. Forte, C. Spini, E. Pisano, M. Mauri, S. Pesce, M. Poledri, K. Tortelli

A disposizione: S. Filigheddu, C. Pogliano, M. Calì, D. Alessandro, G. Parodi, S. Squarzoni, N. Parravicini, S. Regazzetti, L. Sperti

All: Franzini

Sestri Levante: F. Anacoura, L. Podda, C. Furno, M. Pane, F. Oliana, L. Troiano, R. Forte, M. Candiano, F. Marquez, S. Raggio Garibaldi, G. Parlanti

A disposizione: D. Pucci, O. Nenci, L. Casagrande, F. Masini, A. Cirrincione, A. Daniello, G. Conti, D. Rovido

All: Barilari