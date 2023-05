Serie C Silver, Sestri espugna il campo del My Basket e allunga la serie alla decisiva gara-3

Missione compiuta per la Pallacanestro Sestri, con i Seagulls che impattano la serie di semifinali di Serie C Silver contro il MY Basket Genova espugnando il PalaFigoi. Ragazzi di coach Guida che allungano così la serie alla decisiva gara-3, in programma giovedì alla Tea Benedetti.

Parte forte Sestri con Pintus sugli scudi, a cui risponde il MY Basket con Costa e Ruiz. Seagulls molto aggressivi in difesa e capaci di conquistare un primo parziale nei primi minuti, poi ricucito da MY Basket. Il secondo quarto vede protagonista Giacomini che conclude molte azioni in arresto e tiro, a cui rispondono Pittaluga e De Paoli, il quale comincia a produrre sotto canestro. Una partita al punteggio basso ma caratterizzata da grande agonismo.

Nel secondo tempo MY Basket ricuce lo strappo dopo che Sestri prova a scappare con sette/otto punti di vantaggio. Sempre come protagonista Giacomini, supportato largamente dai giovani come Innocenti e Penco. Da parte sua, Sestri rimane molto lucida e riesce a superare le difficoltà trovando come protagonista un Fazio chirurgico nelle soluzioni da fuori. I Seagulls mantengono così la bussola con una difesa molto aggressiva che a fine partita concederà ai migliori giocatori di MY Basket un tabellino diverso rispetto a gara-1. Quarto quarto caratterizzato da un’alternanza di emozioni, con MY Basket che buca la retina dai tre punti per ben tre volte nei primi cinque minuti, soprattutto con Giacomini e Neri Arauz, mentre Pintus e De Paoli su tutti tengono Sestri a galla. Negli ultimi minuti e negli ultimi possessi i Seagulls rimangono lucidi e conquistano una vittoria meritata.

“Siamo contenti del risultato e della prestazione – commenta coach Guida – L’abbiamo costruita nelle ore e nei giorni successivi gara-1 e soprattutto in partita pensando ad ogni singola azione o possesso come fosse il più importante. È il modo corretto di ragionare, da grande squadra, per raggiungere traguardi significativi. Abbiamo indubbiamente speso tante energie nervose, ma ne avevamo bisogno, era necessario. Ora con fiducia andiamo ad affrontare gara-3. Complimenti a tutti i protagonisti del campo, ai giocatori delle due squadre, per avere offerto uno spettacolo di tecnica e agonismo, un bello spot per il basket genovese e ligure”.

TABELLINO

MY BASKET GENOVA vs PALLACANESTRO SESTRI 58-60 (14-16; 28-31; 43-43)

MY BASKET GENOVA: Prezioso 2, Caversazio 3, Giacomini 15, Pesce 4, Calabrese, Innocenti 7, Costa 6, Penco 5, Pastorino 4, Alloisio, Neri Arauz 4, Ruiz 8. Coach: Innocenti. Ass: Albano.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 4, Cavallaro 6, Zerbino, Muzzì 2, Fazio 11, De Paoli 10, Massabò, Pintus 22, Gallo 5, Negrini, Khelifi. Coach: Guida. Ass: Calvia.