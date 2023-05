Serie C Silver: la Pallacanestro Sestri supera Tigullio e pareggia la serie

Genova. Pronto riscatto per la Pallacanestro Sestri in gara 2 di finale playoff di Serie C Silver. Seagulls determinati fin dal primo minuto contro il Tigullio Sport Team, superato alla Tea Benedetti. Si riprenderà domenica con la serie sull’1-1.

Comincia forte la squadra di casa, con un parziale che risulterà decisivo ai fini del risultato. Seagulls che continuano a spingere, creando grande densità difensiva in area e trovando ottime soluzioni offensive, soprattutto dall’arco. Tigullio cerca di accorciare lo svantaggio ma rimane a distanza all’intervallo lungo, con Sestri che conduce sul +9. Al rientro in campo i sammargheritesi si affidano all’asse Brignolo-Mangione ma Sestri, con una grande circolazione di palla e con un Cavallaro precisissimo dai tre punti, si mantengono a debita distanza. Nell’ultima frazione i Biancorossi tentano il tutto per tutto, arrivando fino a -6, ma Sestri risponde e, grazie alla quantità di Muzzì e alla tripla di Pittaluga, chiude definitivamente la contesa. Serie di finali quindi sull’1-1.

Questo il commento di coach Guida: “È stata una partita dove siamo stati equilibrati difensivamente con fiducia in attacco, giocando i nostri giochi con maggiore pazienza e attenzione al dettaglio. Difensivamente abbiamo sicuramente fatto una partita diversa, più attenta ai loro giochi e più attenta alla palla, concedendo meno layup agli avversari con aiuti decisamente più importanti e con maggiore fisicità, cosa che ha fatto la differenza. Cosa mi porto a casa da questa vittoria? Mi porto a casa il fatto che alleno una squadra di giocatori bravi che quando si allena da squadra, e l’ha fatto nel 99% dei casi in campionato, è una squadra che fa vedere una bella pallacanestro. I playoff esigono di piegare le gambe e mettere in campo una difesa importante e l’abbiamo fatto. Mi porto a casa questo in una serie che sarà molto bella”.

Il tabellino:

PALLACANESTRO SESTRI – TIGULLIO SPORT TEAM 72-58

(Parziali: 21-13; 32-23; 53-42)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 10, Cavallaro 26, Zerbino, Muzzì 8, Fazio 10, De Paoli, Pintus 6, Gallo 10, Negrini, Khelifi 2. All. Guida. Ass. Calvia.

TIGULLIO SPORT TEAM: Brignolo 18, Matthews 8, Keita 3, Borselli, Gnocchi 2, Traorè, Bottino, Mangione 11, Mariani 7, Gelant 5, Gogishvili 4, Guerra Matos. All. Machiavello. Ass. Husam.