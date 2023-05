Serie C, semifinale playoff: sconfitta per Sestri in gara-1, vince My Basket

Genova. Sconfitta alla Tea Benedetti contro il MY Basket per la Pallacanestro Sestri di coach Guida. Seagulls che subiscono la seconda sconfitta dell’anno e che saranno costretti a vincere il prossimo weekend al PalaFigoi per allungare la serie e portarla a gara-3, nuovamente a Sestri.

Sfida molto equilibrata nel primo quarto, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Nel secondo quarto Sestri cerca il break e ci riesce con un parziale di 20-12, andando all’intervallo sul +5. Al rientro in campo però è il MY Basket a ingranare creando un solco che risulterà decisivo. Sono 35 i punti subiti in un quarto, con i Seagulls che realizzano comunque 18 punti senza riuscire però a limitare gli avversari. Nella quarta frazione non riesce la rimonta e così il MY conquista gara-1 di semifinale.

Questo il commento di coach Guida: “Si è perso meritatamente, complimenti al MY Basket per la partita giocata. Esclusi alcuni tratti, bene ad esempio il secondo quarto, per gran parte della gara abbiamo fatto fatica, commettendo errori, da alcune mie scelte a cose più tecniche e tattiche di campo, individualmente e di squadra. È chiaro che non si possono concedere 35 punti in un quarto (terzo periodo) e pensare di vincere la partita. Così come è chiaro che bisogna avere una condotta più serena e lucida, invece nelle difficoltà ci siamo innervositi, disuniti e questo non mi è piaciuto. Naturalmente essendo l’allenatore sono il primo responsabile di ciò che fa la squadra in campo e dunque anche il primo responsabile del risultato. Sabato prossimo sarà un’altra partita”.

TABELLINO

PALLACANESTRO SESTRI vs MY BASKET GENOVA 74-89 (15-18; 20-12; 18-35; 21-24)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 4, Cavallaro 20, Zerbino, Muzzi 5, Fazio 6, De Paoli 6, Massaro, Pintus 21, Gallo 8, Khelifi 6, Capittini, Grosso. Coach: Guida.

MY BASKET GENOVA: Prezioso 9, Caversazio 7, Giacomini 6, Pesce 6, Calabrese 11, Innocenti S., Poirè, Zito 11, Penco 2, Pastorino 9, Neri Arauz 5, Ruiz 23. Coach: Innocenti M.