Sudtirol-Genoa 0-0, distacco invariato col Bari che pareggia in casa col Cittadella

Bolzano. Finisce 0-0 tra Genoa e Sudtirol, partita difficile per il Grifone che non riesce a rendersi pericoloso come al solito. Solo un guizzo di Gudmundsson al 64′ con un palo interno che grida vendetta, ha rappresentato l’occasione più pericolosa confezionata alla squadra di Gilardino. Poco altro creato dai rossoblù: un tiro al volo di Badel su cross di Frendrup al 74′ e un dubbio su un incrocio di gambe in area di rigore tra Ekuban e Zaro che ha provocato le proteste di Gilardino, espulso insieme a Bisoli. Altro dubbio, grosso, su un braccio di Masiello prima di un tiro di Gudmundsson poi respinto dallo stesso Masiello, al 16′. Sudtirol che invece ha sbattuto contro il muro-Martinez: un miracolo la parata in salto e respinta col tacco la botta a colpo sicuro di Odogwu proprio sul finale del primo tempo, l’unico momento in cui i padroni di casa hanno messo in difficoltà i rossoblù. Nella ripresa, nonostante i cambi, il Genoa ha controllato la partita.

In ogni caso il pareggio casalingo del Bari contro il Cittadella fa restare le due squadre a distanza invariata. Il Frosinone, in caso di vittoria casalinga contro la Reggina, potrebbe invece già festeggiare la Serie A.



94′ Cross troppo lungo di Jagiello, Hefti non ci arriva

92′ Doppia espulsione in panchina: fuori Bisoli e Gilardino!

92′ Cross di Jagiello sul secondo palo e Curto che di testa mette in angolo.

90′ Ekuban cade in area di rigore dopo un intervento di Zaro, incrocio di gambe e attaccante rossoblù che forse accentua la caduta per Di Bello non è rigore. Check del var in corso e decisione iniziale dell’arbitro confermata

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

88′ Nel Sudtirol entra Schiavone per Casiraghi

87′ Colpo di testa di Badel tagliato verso il secondo palo, palla fuori

86′ Tentativo di Lunetta col sinistro, tiro sopra la traversa, ma il giocatore era in fuorigioco

84′ Cross di Strootman, Curto toglie dalla testa di Frendrup il pallone. Poluzzi esce coi pugni sul cross dal calcio d’angolo e disinnesca il pericolo per i suoi

81′ Nel Sudtirol esce Belardinelli per Fiordilino e Curto rileva Celli

80′ Crampi per Belardinelli, gioco fermo

77′ Cambio nel Genoa: entra Jagiello per Sturaro

74′ Occasione Genoa. Sinistro teso di Frendrup in area, tentativo di piede al volo di Badel, palla fuori di un soffio

74′ Nel Sudtirol entra Cissé per Rover

72′ Slalom di Gudmundsson che fa tutto bene, entra in area, ma all’ultimo un difensore riesce a togliergli la palla per il tiro

71′ Cross di Sturaro per Ekuban, che non arriva. Poluzzi blocca in uscita

68′ Cross di Strootman dalla sinistra, colpo di testa di Ekuban, alto

64′ Palo del Genoa! Badel appoggia per Ekuban, sponda per Gudmundsson e destro a giro che si stampa sul palo interno. Il Sudtirol poi si rifugia in angolo, non sfruttato dal Genoa

63′ Corner battuto da Casiraghi, colpo di testa di Belardinelli alto sopra la traversa

61′ Ancora Genoa che spreca palloni sulla trequarti avversaria: Bani allunga troppo per Sturaro, dove il giocatore non può arrivare

60 Brutto controllo di Hefti in fase di attacco e palla che termina sul fondo, azione sfumata per il Genoa

53′ Sudtirol che va in rete in stile rugby con una lotta corpo a corpo con Odogwu che spinge Sturaro. Il centrocampista del Genoa cade su Martinez, colpendolo con una testata. Fischio dell’arbitro e gol annullato.

51′ Ammonito Vogliacco per un fallo. Il difensore è stupito perché mostra all’arbitro la maglia strappata sul petto

49′ Tegola sul Genoa: Criscito ha un problema muscolare ed è costretto a uscire, dentro Hefti

48′ Palla persa a centrocampo dal Genoa, Vogliacco si fa superare da Odogwu e subisce anche un tunnel, cross in mezzo per Rover, Martinez anticipa e para a terra

46′ Entra Ekuban nel Genoa al posto di Coda e nel Sudtirol fuori Mazzocchi per Lunetta

Primo tempo tra Sudtirol e Genoa che termina sul punteggio di 0-0, partita che il Genoa ha controllato a larghi tratti, dopo un inizio equilibrato, non sfruttando le poche indecisioni della difesa di casa, soprattutto al 23′ con un cross basso dalla destra di Gudmundsson che incredibilmente il portiere Poluzzi non blocca, la palla è passata davanti alla porta senza che nessun giocatore in rossoblù sia riuscito a intervenire. Nel finale è il Sudtirol a sfiorare la rete del vantaggio, con un tiro a colpo sicuro di Odogwu a due passi da Martinez, ma il portiere rossoblù riesce a opporsi addirittura con il tacco, in salto. Un vero e proprio miracolo. Difficile per il Genoa sfondare, con il Sudtirol che si chiude bene e prova a essere efficace in ripartenza. Dubbi al 16′ quando Masiello colpisce con un braccio il pallone e poi Gudmundsson arriva al tiro, niente rigore per l’arbitro. Il Genoa dovrà provare a essere più incisivo nella ripresa.



47′ Ultimo tiro di questo primo tempo è di Belardinelli dal limite con un sinistro bloccato a terra da Martinez

45′ Un minuto di recupero

45′ Sul cross colpo di testa di Zaro di pochissimo sopra la traversa, ma Martinez era sul pallone

45′ Ancora un corner guadagnato dal Sudtirol con Frendrup che anticipa Casiraghi e mette in angolo

43′ Incredibile parata di Martinez: cross di Zaro e parata col tacco in salto sul primo palo sull’intervento a colpo sicuro di Odogwu

42′ Lancio di Strootman per Bani, che nel saltare prende le distanze da Masiello smanacciando. Gioco fermo

34′ Cross di Gudmundsson per Coda, sul secondo palo, anticipo decisivo di De Col in corner. Batte Criscito per Gudmundsson, appoggio per Coda e cross che diventa preda di Poluzzi

33′ Tiro di Bani dalla distanza dopo una sponda di Frendrup, palla ampiamente fuori

30′ Criscito a terra dopo uno scontro con Rover, botta alla schiena. Il Sudtirol mette fuori per consentire i soccorsi

27′ Chiusura di Criscito in corner con Odogwu che arriva sul fondo e mette in mezzo, il giocatore rossoblù anticipa tutti e mette in angolo. Sugli sviluppi arriva un cross di Casiraghi per Zaro, palla alta

23′ Occasione Genoa: cross basso dalla destra di Gudmundsson che incredibilmente il portiere Poluzzi non blocca, la palla scorre davanti alla porta senza che nessun giocatore in rossoblù riesca a intervenire

22′ Scambio Strootman-Coda nei pressi dell’area di rigore, la difesa del Sudtirol non ci pensa due volte a spazzare in fallo laterale

17′ Corner battuto dall’islandese per Dragusin che non arriva al colpo di testa

16′ Sturaro appoggia per Gudmundsson che tira in porta e trova la deviazione di Masiello in corner, ma il Genoa reclama un rigore per un tocco di Masiello di mano prima del tiro. Per l’arbitro tutto a posto

14′ Battuta di Casiraghi direttamente in porta, Martinez controlla il pallone sopra la traversa. Si parte con una rimessa dal fondo

13′ Primo corner per il Sudtirol guadagnato per una deviazione di Frendrup

12′ Sugli sviluppi occasione per Gudmundsson che col sinistro mette a lato di poco, ma c’era un fallo di Bani in attacco

11′ Primo corner per il Genoa guadagnato da Sturaro, il cui cross è respinto da Belardinelli

8′ Verticalizzazione del Sudtirol che arriva in area di rigore, ma la difesa genoana libera

6′ Cross di Coda verso Bani, che aveva tentato una sortita offensiva, il difensore non arriva per un soffio a colpire

3′ Prime fasi di studio con possesso Genoa che però viene interrotto da break del Sudtirol che prova a rendersi subito pericoloso

1′ Partiti con palla al Genoa

Le formazioni

Sudtirol: Poluzzi, De Col, Masiello, Zaro, Celli (81′ Curto), Rover (74′ Cissé), Tait, Belardinelli (81′ Fiordilino), Casiraghi (88′ Schiavone), Mazzocchi (46′ Lunetta), Odogwu.

Allenatore: Bisoli.

A disposizione: Siega, Vinetot, Davi, Carretta, Larrivey, Minelli, Giorgini.

Genoa: Martinez, Dragusin, Bani, Vogliacco, Frendrup, Sturaro (77′ Jagiello), Badelj, Strootman, Criscito (49′ Hefti), Gudmundsson, Coda (46′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Aramu, Lipani, Yalcin, Puscas, Salcedo, Matturro, Sabelli, Dragus.

Arbitro: Marco di Bello.

Ammoniti: Vogliacco (G)

Espulsi al 92′ Bisoli e Gilardino.

Presentazione

Oggi pomeriggio presso lo stadio “Druso” di Bolzano Sudtirol e Genoa si affronteranno in occasione della trentacinquesima giornata di Serie B. I rossoblù sperano in una vittoria dal sapore di promozione, ma i padroni di casa promettono battaglia sognando l’ennesimo sgambetto ad una big del campionato.