Semifinali Scudetto. Il Sestri Levante pareggia contro il Pineto, finale alla portata

Dopo aver vinto il campionato di Serie D, il Sestri Levante continua a correre e prova a vincere lo Scudetto riservato alle squadre vincitrici dei diversi gironi. Una cavalcata che testimonia la mentalità vincente di una squadra da record in campionato, tenuto conto che la promozione in Serie D è già stata acquisita.

Oggi al “Sivori” è andata in scena la semifinale di andata tra i corsari e gli abruzzesi del Pineto Calcio. La partita è termina 0 a 0. I rossoblù si giocheranno tutto domenica 4 giugno in trasferta. Così mister Enrico Barilari a margine del match: “Partita contro una squadra molto forte, che ha vinto campionato e coppa. L’hanno interpretata un po’ sulla difensiva. Abbiamo avuto occasioni importanti pur senza giocare benissimo. Abbiamo sofferto l’assenza di Marquez e di Candiano. Un risultato che lascia aperta la possibilità di accedere alla finale”. Nella poule Scudetto vale la regola dei goal segnati in trasferta. Pertanto, un pareggio con goal garantirebbe il passaggio del turno ai rossoblù del presidente Risaliti”.

“A livello di esperienza questa poule è molto formativa – aggiunge Barilari -. Incontriamo giocatori importanti, come oggi Negretti del Pineto. Non sto notando differenze clamorose rispetto al nostro girone. Ho visto il Lumezzane e l’Arezzo, sono squadre molto forti”.

Tabellino

Sestri Levante: Anacoura; Podda, Pane (C), Oliana, Furno; Troiano (1’ st Cirrincione), Raggio Garibaldi (45’ st Casagrande), Parlanti; Conti (33’ st Marzi), Daniello (16’ st Cominetti), Forte (1’ st Rovido). A disposizione: Pucci, Nenci, Casagrande, Masini, Cirrincione, Rosset, Cominetti, Rovido, Marzi. Allenatore: Barilari.

PINETO: Mercorelli; Ceccacci, Nonni, Lucarini; Della Quercia (C), Forgione, Lo Sicco, Braghini (28’ st Milani), Capaldo (12’ st Traini); Njambè (12’ st Maio), Allegretti (19’ st Emili). A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Maio, Traini, Pica, Del Mastro, Milani, Emili. Allenatore: Amaolo.