Scolmatore del Bisagno, Pd: “Incertezza inaccettabile, servono risposte chiare e garanzie”

Genova. “La conferma dei ritardi sullo scolmatore del Bisagno e lo stallo dei lavori suscita enorme preoccupazione, ancor di più alla luce dei tragici eventi che stanno colpendo l’Emilia-Romagna – a cui va tutta la solidarietà del Partito Democratico di Genova e della Liguria – in questi giorni”. Lo afferma il Partito Democratico genovese.

“Già qualche settimana fa il gruppo del Pd aveva sollevato il problema con un’interrogazione urgente del consigliere Pandolfo che chiedeva delucidazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori. La risposta della giunta allora fu una dichiarazione di principio sull’importanza dell’opera e poco altro”.

“Apprendiamo oggi dall’assessore Giampedrone una preoccupazione sullo stato dello scolmatore, di cui Toti è commissario straordinario: la situazione è tale per cui non solo i costi dell’opera sono lievitati e i lavori – eseguiti solo per il 10% dopo tre anni dall’affidamento dell’appalto – sono ad oggi fermi a causa della mancanza del macchinario necessario per effettuare gli scavi, ma anche che altrettanto fermi sono gli scavi per realizzare il pozzo in cui calare la “talpa” una volta giunta in città”.

“È inaccettabile lo stato di incertezza sul futuro di un’opera cruciale per la messa in sicurezza della città, a fronte di una crisi climatica che sempre più spesso costringerà la città a confrontarsi con fenomeni meteorologici estremi. Il Partito Democratico ha presentato due interrogazioni, una in Comune e una in Regione, per chiedere risposte concrete sul reale stato di avanzamento dei lavori, le tempistiche previste per la conclusione dell’opera e i costi che questi ritardi comporteranno per i contribuenti, e chiederà, nel caso, ulteriori approfondimenti nelle commissioni deputate”, conclude il Pd.