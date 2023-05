Sciopero nazionale anche a Genova: a rischio bus, scuole, treni e sanità

Genova. A Genova e in Liguria, come in tutto il paese, è in corso uno sciopero generale indetto dai sindacati di Base contro le politiche del governo in tema di lavoro e tutele salariali, che sta causando disagi nei trasporti, nel settore sanitario e coinvolge anche le scuole dalle 9:00 alle 17:00 di oggi.

I lavoratori che aderiscono ai sindacati di base Usb si riuniranno per un presidio alle 9:30 presso Varco Etiopia in occasione dello sciopero nazionale indetto dal sindacato.

Trasporti

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, nel servizio di trasporto urbano di Genova il personale viaggiante aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle 5:30 all’inizio del servizio, dalle 9:30 alle 17:00 e dalle 21:00 alla fine del servizio. Il restante personale del servizio urbano aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, compresi il personale di biglietterie e call center.

Nel servizio di trasporto extraurbano, il personale viaggiante aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle 6:00 all’inizio del servizio, dalle 9:00 alle 17:00 e dalle 20:00 alla fine del servizio. Il personale delle biglietterie aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle 9:00 alle 16:30. Il restante personale (operai e impiegati) aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intera giornata.

Sulla Ferrovia Genova Casella, il personale viaggiante aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle 6:30 all’inizio del servizio, dalle 9:30 alle 17:30 e dalle 20:30 alla fine del servizio. Il restante personale aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intera giornata.

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia informa che le Frecce e gli Intercity circoleranno regolarmente durante lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da un sindacato autonomo, con l’eccezione del personale della regione Emilia Romagna. Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali.

AMIU

Amiu ha reso noto che lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro. Saranno garantite le prestazioni di servizio indispensabili come previsto dalla legge e le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità al termine dello sciopero.

Sanità

Nel settore sanitario, la ASL 3 ha fatto sapere aaranno assicurati i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso, ma potrebbero subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Scuola

Per quanto riguarda le scuole, al momento non è chiara la dimensione dell’adesione ma si registrano i primi disagi soprattutto per le scuole d’infanzia dove l’adesione è storicamente più alta.