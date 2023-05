Sciopero generale Usb del 26 maggio: assemblea cittadina il 23

Genova. In vista dello sciopero generale del 26 maggio, il sindacato Usb Liguria annuncia un’assemblea cittadina per il 23 maggio.

L’appuntamento è per le 17:30 al Cap di via Albertazzi.

“Il Paese − si legge nella nota − vive una fase drammatica. Inflazione stabilmente a doppia cifra, carovita, precarizzazione del lavoro, disoccupazione e morti sul lavoro. È il motivo per cui Usb ha indetto lo sciopero generale per il 26 maggio prossimo. Usb Liguria invita tutte le realtà sociali, politiche e sindacali ad un assemblea cittadina aperta per discutere dei temi al centro della piattaforma di mobilitazione dello sciopero generale del 26 maggio. Ne parliamo insieme in un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza il 23 maggio dalle 17,30 presso il Cap via Albertazzi Genova”.