Scherma, Olivia Baroffio e Rebecca Falcini di bronzo ai Campionati Italiani Under 14

Liguria. Si è disputata a Riccione dal 10 al 16 maggio la 59a edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving con tremila atleti Under 14 in pedana a disputarsi i 24 titoli in palio. Numerosa anche la rappresentanza della scherma ligure che torna a casa con due medaglie di bronzo.

A conquistarle Olivia Baroffio (Club Scherma Rapallo) nel fioretto femminile categoria Giovanissime (classe 2011) e Rebecca Falcini (Chiavari Scherma) nella spada femminile categoria Bambine (classe 2012).

Raggiungono la finale a otto anche Samuele Bellini (Circolo Scherma La Spezia), settimo nella spada maschile e diciottesimo nel fioretto categoria Ragazzi (2010) e Priscilla Massa De Palma (Club Scherma Rapallo), ottava nel fioretto femminile categoria Giovanissime (2011).

Da segnalare anche i buoni piazzamenti di Giovanni Pistacchi (Club Scherma Voltri), nono nella sciabola Ragazzi, Arianna Sansone (Cesare Pompilio), nona nella spada Allieve (2009), Filippo Barbanti (Circolo Scherma La Spezia), decimo nel fioretto Maschietti (2012), Matilde Timossi (Sant’Olcese), dodicesima nella spada Ragazze, Liya Pasquini Astbury (Circolo Scherma La Spezia), tredicesima nel fioretto Giovanissime, Matilde Pailhas (Circolo Scherma La Spezia), quattordicesima nel fioretto Bambine, Arianna Sintoni (Club Scherma Voltri), quindicesima nella sciabola Giovanissime, Margherita Badino (Genovascherma), quindicesima nella spada Bambine, Sveva Federici (Club Scherma Rapallo), sedicesima nel fioretto Allieve, Lorenzo Satta (Circolo Scherma Savona), diciassettesimo nel fioretto Allievi, Giorgio Canepa (Club Scherma Voltri), diciassettesimo nella sciabola Ragazzi, Matteo Vinai (Scuola di Scherma Leon Pancaldo), diciottesimo nella spada Giovanissimi, Bartolomeo Pistacchi e Mattia Gardonio, entrambi del Club Scherma Voltri, rispettivamente ventiduesimo e ventinovesimo nella sciabola Maschietti, Sebastiano Bruno (Club Scherma Rapallo), ventitreesimo nel fioretto Giovanissimi, Morgana Bonfigli (Circolo Scherma La Spezia), ventiquattresima nel fioretto Ragazze, Carlotta Antonelli (Cesare Pompilio) e Margherita Solari (Chiavari Scherma), rispettivamente ventiseiesima e ventisettesima nella spada Giovanissime, Emma Della Monica (Genovascherma) e Vittoria Carminati (Cesare Pompilio), rispettivamente ventinovesima e trentunesima nella spada Allieve.