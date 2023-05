Scacchi, studenti di Recco in finale per il Trofeo Nazionale

Recco. I ragazzi dell’istituto Nicoloso da Recco sono attesi a Montesilvano, in provincia di Pescara, per partecipare alla finale nazionale del Trofeo Scacchi, che sarà disputata domani fino a mercoledì.

“La delegazione di Recco è partita con entusiasmo e voglia di tornare a casa con importanti risultati. Facciamo tutti il tifo per loro”, commenta il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, portando i suoi auguri ai ragazzi della scuola impegnati nella competizione promossa da MIUR e dal Coni, organizzato dalla Fsi. Da domani a mercoledì 10, a Montesilvano saranno presenti 331 squadre, suddivise in sei tornei differenziati per fasce di età.

Tre scuole del Levante partecipano con le loro rappresentative. Il Da Vigo Nicoloso da Recco nel Torneo Allievi (prime tre classi delle superiori) con 52 partecipanti, e l’IC Cogorno, con una squadra nel Torneo Medie Femminile da 38 iscritti, e un’altra nel Torneo Medie maschile/mista con 46 squadre in gara.