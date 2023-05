Sbarra (Cisl): “Reato di omicidio sul lavoro? Si faccia tutto il necessario per fermare la carneficina”

Genova. Introdurre il reato di omicidio sul lavoro? “Si faccia tutto ciò che è necessario per impegnare il sistema delle imprese al rispetto rigoroso delle normative in materia, soprattutto dell’applicazione dei contratti maggiormente rappresentativi. Dobbiamo fermare questa carneficina e bisogna mettere in campo tutti gli strumenti necessari per realizzare questo obiettivo”. Parole nette quelle di Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a Genova per promuovere la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori ai Cda delle aziende, proprio all’indomani del gravissimo incidente nel porto di Pra’, con un operaio che ha subito l’amputazione di entrambe le gambe e rischia ancora la vita.

“Confermiamo l’impegno del sindacato confederale italiano – spiega Sbarra – e consideriamo questa una grande priorità che abbiamo posto nel confronto col governo, col ministero del lavoro c’è un tavolo aperto. Bisogna fermare questa scia di sangue, una vera e propria strage silenziosa: mediamente ci sono 3-4 persone che ogni giorno escono di casa per andare al lavoro e non fanno più ritorno e questo è inaccettabile”.

La strategia, secondo la Cisl, si articola in due grandi interventi. Da un lato “maggiori controlli, vigilanza, ispezioni nei luoghi di lavoro. Bisogna accelerare l’azione di reclutamento di nuovi ispettori, di nuovi medici del lavoro. Bisogna coordinare il lavoro tra gli enti e le amministrazioni preposti ai controlli sia a livello nazionale, che regionale. Fare un grande e potente investimento sulla qualità delle imprese. Qualità delle imprese e qualità del lavoro sono facce della stessa medaglia”. Quindi “maggiore azione repressiva e, se occorre, maggiori sanzioni per chi non applica la legislazione in materia e per chi non rispetta rigorosamente i contenuti dei contratti”.

Dall’altra parte “bisogna legare una strategia che faccia leva sulla prevenzione, sulla formazione, sulla informazione. Si cominci a parlare di sicurezza e salute sul lavoro, già sui banchi di scuola, adeguando e integrando i programmi scolastici. Poi serve una forte assunzione di responsabilità del sistema delle imprese: tante ancora continuano a ritenere il tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro un costo e non un grande investimento. Chi investe sulla sicurezza, investe su efficienza, sulla competitività, sull’innovazione, sulla produttività e la qualità del lavoro. Su questi due grandi temi sfidiamo il governo e il sistema delle imprese a mettere in campo una vera, grande strategia nazionale”.

Intanto il 41enne Nicola Magno, rimasto schiacciato da un mezzo sulla banchina del terminal Nuovo Borgo a Pra’, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. La prognosi resta riservata. Adesso si valuta un eventuale intervento neurochirurgico. I familiari sono entrati in contatto con il paziente e sono in costante contatto con l’équipe del San Martino. Ancora da capire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente, che si è verificato sull’estremità Est della fascia di rispetto.

Dal segretario nazionale della Cisl anche un commento a difesa dei lavoratori di Ansaldo Energia denunciati per l’occupazione dell’aeroporto dello scorso 13 ottobre. “Sul problema dei lavoratori sottoposti a indagini, noi confermiamo la massima collaborazione per l’azione della magistratura, però ricordiamo che si tratta di lavoratori che erano impegnati nella difesa e nella salvaguardia dell’occupazione, del lavoro che era messo a rischio. Penso che anche grazie a quella mobilitazione oggi quella prospettiva sia ritornata su un binario positivo che assicura a questa città una continuità e un rilancio delle produzioni, una tutela e un rilancio dei posti di lavoro”.