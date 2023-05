Sansa contesta la nuova diga durante la cerimonia: “Firma Salvini, guadagna Salini, pagano i cittadini”

Genova. Fuori programma durante la cerimonia della posa della prima pietra della nuova diga del porto di Genova a Palazzo San Giorgio. Protagonista della protesta il consigliere regionale d’opposizione Ferruccio Sansa che ha mostrato uno striscione con la scritta “Firma Salvini, guadagna Salini, pagano i cittadini”.

“Qualcuno continua a scrivere che c’è un’assonanza tra Salvini e Salini – ha risposto il ministro delle Infrastrutture citando indirettamente lo striscione -. Non ho capito per quale motivo Salvini dovrebbe fare favori a Salini. Ci siamo visti tre-quattro volte nella vita, io faccio il mio lavoro, lui fa il suo. E sono felice di aver portato in Consiglio dei ministri un codice degli appalti che dà fiducia a sindaci e amministratori. Dico: viva le aziende italiane, fate lavorare le aziende genovesi e liguri”.

“Appena ho mostrato questo manifesto davanti a Salvini che parlava – racconta Sansa qualche istante dopo il blitz – le forze dell’ordine mi hanno allontanato. Non c’è scritto nulla di offensivo, io sono un consigliere regionale, ho diritto di protestare di fronte a un’opera che secondo noi arriverà a costare 3 miliardi: perderemo i finanziamenti del Pnrr e la pagheremo tutta noi”.

“Un’opera che rischia di essere pericolosissima perché si posa su un fondale fangoso a 50 metri di profondità: rischia di essere una voragine melmosa dal punto di vista dei tempi e dei costi e di essere pericolosa. Ho espresso una mia opinione, ho protestato: ovviamente ho protestato qua perché è più efficace, avrebbero voluto che lo avessi fatto da solo in cima a un molo, ma non lo farò. Questa è l’idea che ha il governo Meloni di come trattare la protesta”, conclude Sansa.