Sanità, Pastorino apre il dibattito: “Passare a tre Asl ed eliminare Alisa per risparmiare 60 milioni”

Genova. Ridurre il numero delle Asl ed eliminare Alisa per recuperare almeno 60 milioni da reinvestire nella sanità regionale. È la proposta, per certi versi controcorrente, rilanciata oggi da Linea Condivisa dopo l’apertura del dibattito sulla bozza del nuovo piano sociosanitario della Regione per il triennio 2023-2025. Uno spunto di discussione propositiva che intende anche aprire il confronto programmatico nell’opposizione in vista delle prossime elezioni regionali previste tra due anni.

“Diamo un giudizio negativo su questo piano socio-sanitario modellato sulle norme di carattere nazionale – attacca il consigliere regionale Gianni Pastorino -. Manca la programmazione della sanità extra-ospedaliera, anche territoriale, e manca l’idea di come recuperare le carenze, a partire dalle liste d’attesa che sono un problema devastante”.

Da qui l’idea di rinnovare una proposta lanciata già nel 2019. “Oggi in Liguria abbiamo cinque Asl, tre aziende ospedaliere autonome, una struttura di missione e Alisa. Riprendiamo un ragionamento. Le Regioni più performanti, secondo la fondazione Gimbe, hanno in linea di massima un’Asl ogni 530-560mila abitanti, la Toscana addirittura conta più di un milione di cittadini per ogni Asl. Passare da cinque a tre Asl e da diciannove a nove distretti, secondo uno studio elaborato dagli esperti della Bocconi, permetterebbe di risparmiare almeno 60 milioni di euro ogni anno“.

“Questo – precisa ancora Pastorino – non vuol dire ridurre i servizi o avere meno presenza sul territorio, ma strutture più svelte con meno burocrazia. È una proposta che scende dal campo della politica, perché se vogliamo mantenere la sanità pubblica bisogna smettere di fare demagogia e strutturare i servizi con le risorse che ci sono”. E ancora: “Non credo che il problema sia solo la carenza di medici e infermieri. È necessario pensare di organizzare al meglio il sistema facendo finire i contrasti tra strutture, a partire dall’informatica: siamo all’età della pietra, i servizi radiologici non si leggono da una parte all’altra. Illustreremo le nostre proposte mettendole a disposizione del centrosinistra per traguardare una proposta complessiva sulla sanità per le regionali del 2025″.

Argomenti che saranno al centro del nuovo incontro in programma giovedì 11 maggio alle 17.30 al BiBi Service di via XX Settembre, incentrato proprio sul tema della sanità in Liguria. A parlarne saranno anche alcuni esperti come Roberto Lerza, direttore del pronto soccorso del San Paolo di Savona, Marco Polese, segretario generale della Fimmg per la guardia medica, Martina Brasesco, medico del 118, Annalisa Silvestro, ex senatrice ed ex presidente di Ipasvi.

Una mobilità passiva che costa 50 milioni all’anno, struttura territoriale in sofferenza, liste d’attesa infinite (con emergenze assolute come quella dei bambini disabili), pronto soccorso al collasso sono alcune delle criticità prese in esame. “Nel 2021 – riporta Polese, medico di medicina generale – gli investimenti della Liguria per la medicina generale e il 118 sono stati il 4,6% dei fondi sanitari. Siamo sotto la soglia delle altre regioni e questo fa pensare. La medicina territoriale è stata dimenticata dal nuovo piano sociosanitario. Spesso è impossibile prenotare esami urgenti e così siamo costretti a mandare i pazienti in pronto soccorso, anche se si tratta di accessi impropri. È fondamentale creare una rete territoriale in grado di dare risposte in uno o due giorni“.

Storture che si riverberano sul sistema dell’urgenza. “Il 118 dovrebbe occuparsi solo di emergenze o patologie tempo-dipendenti, ma non è così – testimonia Brasesco -. C’è anche un problema di informazione nella popolazione, che nel dubbio chiama l’ambulanza e va al pronto soccorso. Serve un sistema con risposte più veloci per ridurre il carico di lavoro al personale in burnout. Ci siamo ritrovati a dover fare tac per diagnosi tumorali in pronto soccorso. È imbarazzante, è tutto disastroso”.