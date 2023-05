Sanità, Garibaldi (Pd): “Gratarola annuncia accorpamento 118 Tigullio e Genova, ci batteremo”

Genova. “Nel corso della presentazione del Piano Socio Sanitario oggi in Commissione l’Assessore Gratarola ha annunciato che la centrale del 118 del Tigullio verrà accorpata. La novità è che a differenza di quanto aveva sostenuto in precedenza in consiglio regionale e sugli organi di stampa, non verrà più accorpata alla centrale di La Spezia, ma alla centrale di Genova.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo la Commissione regionale in cui è stato illustrato il Piano socio sanitario.

In questo modo Gratarola smentisce sé stesso e il consigliere di Forza Italia Claudio Muzio, a cui poche settimane fa aveva risposto che la soluzione della destra in regione era di accorpare la centrale del Tigullio su Spezia. Una soluzione che Muzio aveva rivendicato come un buon risultato (cosa che peraltro non è), ma che è durato lo spazio di un mattino.

Ci batteremo contro questa ipotesi: una prospettiva inaccettabile contrastata da tutti i Sindaci del comprensorio, che la destra in regione non ascolta minimamente”, conclude.