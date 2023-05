San Martino, presunta intossicazione nell’ambulatorio del Dimi: sei persone evacuate

Genova. La direzione sanitaria dell’ospedale policlinico San Martino informa che intorno alle 17.10 di oggi si è resa necessaria l’evacuazione di sei persone da un ambulatorio del DIMI per presunta intossicazione.

Immediato l’intervento di vigili del fuoco, Arpal e 118. Per nessuna delle 6 persone coinvolte si è reso necessario il trasporto in ambulanza per un eventuale ricovero precauzionale.

Verificata l’assenza di rischi, l’attività è ritornata regolare nell’arco di 20 minuti. Tra le possibili cause del forte odore scaturito, in fase di verifica, alcuni lavori che starebbero interessando la struttura.