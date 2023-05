Sampdoria-Sassuolo 2-2, grande commozione per il saluto di Quagliarella al Ferraris

Genova. La Sampdoria saluta il Ferraris in questa stagione disgraziata con un pareggio: finisce 2-2 contro il Sassuolo. Tre reti in quattro minuti nel primo tempo, in una successione che ha dell’incredibile: blucerchiati in vantaggio all’8′ con Gabbiadini che ha sfruttato un errore di Ferrari, rubandogli la palla e beffando Consigli in uscita, ma è il Sassuolo a terminare in vantaggio la prima frazione di gioco. Al 9′ Berardi pareggia i conti deviando un servizio di Ceide, che si era liberato di Zanoli, mentre all’11′ è Henrique, di testa, smarcatissimo, a capitalizzare il cross di Zortea. Nella ripresa l’autorete di Erlic, dopo un palo di Quagliarella, ha reso meno amara quest’ultima partita in casa che ha visto i tifosi cantare incessantemente ed esporre enormi striscioni anche nella Nord. All’ingresso delle squadre in campo nella Sud è stata srotolata una enorme maglietta blucerchiata e lo striscione nella gradinata superiore recita: “Per questa maglia che ci ha strappato il fiato siamo pronti a dar battaglia”. Nella Nord uno striscione con scritto Genova e “Amore incondizionato al di là del risultato”. Nella ripresa “Dall’inferno ritorneremo” emerge da una fumogenata rossa.

Momento davvero intenso al cambio di Quagliarella all’86’ con il capitano che viene osannato da tutto lo stadio e dopo aver anche lui applaudito scoppia in lacrime.

A fine gara applausi per Marco Lanna che va sotto la Sud, dopo i fischi all’indirizzo della squadra, con la maglia di Luca Vialli. Anche Quagliarella resta ad applaudire i suoi tifosi, che lo salutano con un coro. Lo stesso Stankovic si inchina sotto la Sud.

92′ Tentativo rasoterra da fuori area di Harroui, Turk controlla. Palla sul fondo

90′ Saranno cinque minuti di recupero

90′ Batte Augello e Rogerio devia in corner

89′ Lammers! Destro al volo da posizione definata, Consigli si rifugia in angolo, ma sugli sviluppi la difesa libera. Samp che però conquista un calcio di punizione sulla trequarti avversaria

86′ Quagliarella lascia spazio a Lammers, ovazione per il giocatore che saluta il Ferraris applaudendo apertamente e piangendo per la commozione. La squadra va ad abbracciarlo.

85′ Doppio miracolo di Turk, che è davvero reattivo sia sul primo tentativo di Lopez sia sulla ribattuta da due passi di Berardi

79′ Entra Defrel per Pinamonti, nel Sassuolo

78′ Gol della Sampdoria! Sul corner Quagliarella colpisce il palo col sinistro da posizione defilata, la palla torna in campo ed Erlic, involontariamente, la butta dentro la sua porta

77′ Cross di Leris deviato da Rogerio in calcio d’angolo

75′ Occasione Sampdoria: Gabbiadini vede l’inserimento di Augello, palla un filo lunga, l’esterno riesce comunque a calciare ma ormai Consigli è uscito su di lui e in qualche modo si oppone

74′ Corner per il Sassuolo con Leris che libera l’area. L’azione prosegue e i neroverdi guadagnano un altro calcio d’angolo, anche questo liberato dalla difesa blucerchiata

71′ Prosegue il duello Berardi-Turk, ancora una respinta in tuffo del portiere blucerchiato su tiro dal limite velenoso

69′ Paoletti era partito bene tra le linee, ma una volta giunto sul fondo ha messo in mezzo alla cieca dove non c’erano compagni

68′ Nella Sampdoria entra Murillo per Oikonomou

67′ Sampdoria che concede troppi spazi al Sassuolo, che sta prendendo campo

67′ Berardi! Destro dal cuore dell’area di rigore fuori di pochissimo col portiere battuto.

64′ Occasione Sassuolo: stavolta è Zortea a provare i riflessi di Turk, che è rapido a respingere scendendo a terra, meno reattivi i compagni che calciano via per evitare guai

63′ Nel Sassuolo entrano Lopez per Henrique e Bajrami per Ceide

61′ Cambio nella Sampdoria: entra Ilkhan per Rincon

57′ Ceide sbaglia un gol fatto: il Sassuolo manovra in orizzontale nell’area i rigore doriana, con Berardi che serve il compagno liberissimo. Sinistro sul primo palo alto.

53′ Ammonizione per Oikonomou per un fallo su Pinamonti

49′ Ammonito subito Harroui per un pestone su Quagliarella

“Dall’inferno ritorneremo” è lo striscione esposto nella Sud, coperto subito dopo da uno scenografico effetto rosso provocato dai fumogeni accesi

46′ Nella Sampdoria entrano Paoletti e Murru per Amione e Nuytinck nel Sassuolo entra Harroui per l’ammonito Thorstvedt

Una fiammata durata quattro minuti: tre gol in successione al Ferraris, con la Sampdoria andata in vantaggio all’8′ con Gabbiadini che ha sfruttato un errore di Ferrari, rubandogli la palla e beffando Consigli in uscita, ma è il Sassuolo a terminare in vantaggio la prima frazione di gioco. Al 9′ Berardi pareggia i conti deviando un servizio di Ceide, che si era liberato di Zanoli, mentre all’11’ è Henrique, di testa, smarcatissimo, a capitalizzare il cross di Zortea. I blucerchiati non hanno neanche avuto il tempo di festeggiare il vantaggio che si sono ritrovati sotto di un gol, rischiando di capitolare nel finale di primo tempo con la traversa colpita da Berardi. Nel mezzo solo una conclusione di Quagliarella, il cui diagonale non finisce lontano dal palo della porta difesa da Consigli (25′).

45′ Un minuto di recupero

45′ Traversa di Berardi, gran tiro che viene respinto dal legno

41′ Doppio legno colpito con due tiri dalla Sampdoria, ma l’azione era partita col fuorigioco di Gabbiadini

38′ Leris sfiora di testa sul cross di Augello, palla che attraversa la porta e termina sul fondo di pochissimo

37′ Quagliarella ci prova dalla distanza, destro deviato in corner

29′ Discesa di Ceide, che entra in area e prova il destro per soprendere Turk sul palo lontano: palla fuori

27′ Pinamonti prova col gioco aereo sovrastando Amione e sporcando la palla tra testa e spalla. Turk c’è e blocca

25′ Occasione Sampdoria: Quagliarella sfiora il palo con un diagonale

21′ Berardi si gira in area di rigore, ma stavolta Turk blocca il tiro

20′ Ci prova ancora Henrique, stavolta dal limite: destro a giro che termina fuori

15′ Ammonito Thorstvedt per simulazione in area di rigore

11′ Colpo di testa di Henrique smarcatissimo nell’area piccola e il Sassuolo passa in vantaggio. Il cross è di Zortea.

9′ Pareggio del Sassuolo con Berardi: Ceide porta a spasso Zanoli e serve l’attaccante che non sbaglia il tocco dentro l’area di rigore

8′ Gol della Sampdoria! Gabbiadini sfrutta un erroraccio di Ferrari e trafigge Consigli in uscita

8′ Dopo la battuta la palla arriva al limite a Oikonomou che prova il tiro senza successo

7′ Grande apertura di Quagliarella per Zanoli, che mette in mezzo, ma trova Zortea, che di testa mette in angolo

5′ Cross di Thorstvedt, Zanoli si rifugia in corner. Sassuolo che batte corto e alla fine è costretto ad arretrare

3′ Altro corner per i blucerchiati ancora senza sviluppi pericolosi. Il Sassuolo riparte da Consigli

1′ Partiti con palla alla Sampdoria e primo corner per i blucerchiati per l’ultimo tocco di Obiang neanche terminato il primo giro di orologio. Corner che però vede Amione intervenire di testa senza inquadrare la porta

All’ingresso delle squadre in campo nella Sud viene srotolata una enorme maglietta blucerchiata e lo striscione nella gradinata superiore recita: “Per questa maglia che ci ha strappato il fiato siamo pronti a dar battaglia”. Nell Nord uno striscione con scritto Genova e “Amore incondizionato al di là del risultato”.

Ultima al Ferraris per la Sampdoria contro il Sassuolo, squadra che i ragazzi di Stankovic avevano sconfitto in trasferta. Una delle tre vittorie della stagione (le altre due a Cremona e in casa con il Verona).

I blucerchiati proveranno a dare un saluto ai propri tifosi, che prima della partita sono scesi in corteo da Corte Lambruschini, sede della Società, dove oggi si sarebbe dovuta tenere l’assemblea dei soci, andata deserta.

Stankovic dà spazio a Turk e parte nuovamente con Quagliarella dal primo minuto. Davanti anche Gabbiadini.

Sampdoria: Turk, Oikonomou (68′ Murillo), Nuytinck (46′ Murru), Amione (46′ Paoletti), Zanoli, Winks, Rincòn (61′ Ilkhan), Augello, Lerìs, Quagliarella (87′ Lammers), Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Segovia, Malagrida, Djuricic, De Luca, Jesé.

Sassuolo: Consigli, Zortea, Erlic (90′ Romagna), Ferrari, Rogerio, Obiang, Thorstvedt (46′ Harroui), Henrique (63′ Lopez), Berardi, Pinamonti (79′ Defrel), Ceide (63′ Bajrami).

Allenatore: Dionisi

A disposizione: Pegolo, Russo, Muldur, Marchizza, Toljan, Bruno.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Ammoniti: Oikonomou (Sam); Thorstvedt, Harroui (Sas)

Spettatori: Abbonati 14.593 rateo 156.475,86; mini abbonamenti 607 rateo 4.586,50; paganti gara 3 230 incasso 34.217