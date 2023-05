Sampdoria “salva”, la dedica di Mancini a Vialli: “Primo pensiero a te”

In casa Sampdoria, la retrocessione sul campo ha fatto male ma il pensiero era tutto per la crisi societaria. Ieri sera, è stato scongiurato il fallimento e la possibile caduta in Serie D grazie all’aumento di capitale e al passaggio da Ferrero alla coppia Radrizzani-Manfredi.

Una lunga giornata di passione per tanti sampdoriani. Non ha fatto eccezione il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, protagonista dello Scudetto del 1991 e rimasto sempre legatissimo alla piazza doriana, tanto che aveva dedicato la vittoria dell’Europea a Paolo Mantovani. La dedica del “salvataggio” del club è per il compagno di goal e di tante avventure Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio.

“Il primo pensiero a te” ha scritto Mancini postando nella propria storia Instagram una foto di Vialli esultante con la maglia blucerchiata.