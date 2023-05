Sampdoria retrocessa in Serie B: fatale la sconfitta contro l’Udinese

La Sampdoria scende in Serie B dopo 11 anni. Lo fa al termine di una stagione drammatica perché la discesa nella serie cadetta non era l’incubo peggiore da cui stare alla larga. Retrocessione nell’aria già da parecchie settimane e certificata oggi dalla sconfitta 2 a 0 sul campo dell’Udinese. I friulani hanno chiuso la pratica in poco più di mezzora, con le reti di Pereyra e Masina. La Sampdoria ha giocato una partita generosa, ma come al solito non è bastato. Gli errori dal punto di vista tecnico ci sono stati. E molti. Ma è lapalissiano come la retrocessione sia la conseguenza diretta della crisi societarie derivante dalle vicisittudini di Massimo Ferrero.

94′ Game over. La Sampdoria sprofonda in Serie B.

93′ Jesé provoca l’ammonizione di Masina

92′ Udogie va sul fondo e serve Pafundi. La difesa della Sampdoria si rifugia in angolo.

90′ Quattro minuti di recupero. I tifosi blucerchiati continuano a incitare la squadra.

89′ La Sampdoria chiude in avanti. Calcio d’angolo battuto da Augello. Nulla da fare, riparte l’Udinese.

88′ Doppio cambio nella Sampdoria. Sconsolati lasciano il terreno di gioco Gabbiadini e Rincon. Fuori anche Djuricic. Dentro Paoletti, Lammers e Cuisance. Anche Ilkhan per Winks.

82′ Punizione di Gabbiadini respinta con i pugni da Silvestri. Quagliarella esce per Jesé tra gli applausi di ex e attuali tifosi. Abbraccio prolungato con Stankovic. Nell’Udinese entra l’enfant prodige – per Mancini, meno per Sottil – Pafundi al posto di Pereyra.

77′ Udogie per Festy e Perez per Zeegelaer nell’Udinese.

75′ Manca un quarto d’ora alla fine della partita. Serve un goal alla Samp per poi buttarsi all’arrembaggio per evitare di retrocedere già oggi.

70′ La Sampdoria non demorde, ma non riesce a creare particolari grattacapi a Silvestri in questa fase.

62′ Doppio cambio nell’Udinese. Samardzic e Arslan per Thauvin e Lovric. Due cambi che certificano la differenza di organico tra le due squadre.

60′ Augello ferma Festy in maniera irregolare e rimedia il cartellino giallo.

57′ Ancora Sampdoria. Winks va in verticale per Gabbiadini. Conclusione che sbatte sul primo palo. Poi, Sampdoria ancora in avanti.

56′ Giallo anche Becao.

55′ La Sampdoria prova a non demordere. Bel pallonetto di Quagliarella. Silvestri immobile. Palla alta.

51′ Squillo della Samp. Grande lancio dalle retrovie di Quagliarella. L’esterno si infila in area e calcia a tu per tu con Silvestri, che respinge di piedi. Djuricic ci prova ma strozza la conclusione che finisce sul fondo.

46′ Si riparte. Servono due goal alla Samp per non dire addio alla Serie A.

Secondo tempo

45′ Finisce il primo tempo.

44′ “Alè Doria, Alè Doria”. Nonostante tutto, è questo il canto che si sente alla Dacia Arena. Nel frattempo, Pereyra calcia ma Ravaglia è attento. Sul ribaltamento di fronte, Quagliarella prova l’assist servendo all’indietro dal fondo, ma nessuno arriva a rimorchio.

40′ Ci prova generosamente Quagliarella. Scambio al limite dell’area e tiro in porta. Abbondantemente a lato.

36′ Tentativo di Quagliarella che finisce alto sulla traversa.

33′ Raddoppio Udinese. Masina colpisce di testa su cross di Lovric. Palla indirizzata nell’angolino basso alla destra di Ravaglia.

29′ Gabbiadini si invola verso l’area, viene trattenuto. Gabbiadini però era in posizione irregolare. In caso contrario sarebbe stata espulsione per Zeegelaar.

25′ Winks rimedia il primo giallo della gara. Tackle scivolato per fermare la ripartenza bianconere. Eccesso di proteste da parte dell’inglese.

20′ Dopo una decina di minuti soporiferi, ecco Thauvin. Il francese fa partire una parabola dalla distanza volta a beffare Ravaglia, leggermente fuori dai pali. Il portiere ci mette una pezza spedendo all’indietro in calcio d’angolo.

9′ Sampdoria in avanti. L’Udinese riparte velocemente con Festy che va di filtrante per l’inserimento di Pereyra, il quale tocca di fioretto e beffa Ravaglia in uscita.

6′ Si fa vedere anche la Sampdoria in avanti, con un paio di palloni crossati verso il centro dell’area della formazione friulana.

3′ Udinese pericolosa. Pereyra crossa dalla sinistra. Zuccata forte ma centrale di Nestorovski. Ravaglia tocca mandando sopra alla traversa. Primissimi minuti di marca locale, lo stesso attaccante ci riprova pochi secondi dopo in rovesciata ma il tentativo è debole. Blocca Ravaglia.

1′ Si parte. Sampdoria in divisa gialla. Classica tenuta bianconera per l’Udinese.

Primo tempo

Sampdoria fra pochi minuti in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese. I blucerchiati retrocederebbero in Serie B in caso di sconfitta. In ogni caso, si tratterebbe soltanto di rimandare il nefasto evento. Nella migliore delle ipotesi, quella della vittoria, il Verona terzultimo disterebbe 10 lunghezze con 12 punti ancora a disposizione.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Festy, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar; Thauvin, Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Arslan, Udogie, Abankwah, Buta, Perez, Samardzic, Semedo, Guessand, Pafundi. Allenatore: Sottil

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Turk, Zorzi, Oikonomou, De Luca, Lammers, Murillo, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Cuisance, Jesè, Allenatore: Stankovic