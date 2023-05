Sampdoria retrocessa in B e Milan eliminato dalla Champions: al Meazza sfida tra delusi

Genova. Dopo la delusione con l’Empoli, che ha acciuffato il pareggio nel finale, la Sampdoria dovrà affrontare il Milan. Un match molto difficile considerando che, dopo l’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta lo scorso turno di campionato con lo Spezia, i rossoneri non posso permettersi altri passi falsi. Raggiungere il quarto posto altrimenti diventerebbe un’impresa troppo ardua.

“Se alla fine non giocheremo la Champions il prossimo anno non potrà essere una stagione positiva – ha dichiarato Stefano Pioli a Milan Tv – Dobbiamo finire bene il campionato, mancano tre partite e dobbiamo raggiungere qualcuno che ci sta davanti”. L’imperativo dunque è ottenere i tre punti in tutte le sfide ancora in programma, a partire proprio da quella con la Samp.

Dal canto suo, però, il Doria, già retrocesso, ha intenzione di onorare fino all’ultimo il campionato. E proverà dunque a realizzare l’impresa.

A dirigere il match, che si terrà sabato 20 maggio (ore 20.45) al “Meazza”, sarà Francesco Fourneau della sezione Roma 1. Al Var invece Antonio Di Martino di Teramo.

Il fischietto romano ha già arbitrato il Milan tre volte, in cui i rossoneri hanno collezionato due pareggi e una vittoria (arrivata questa stagione con la Salernitana). Per quanto riguarda invece i precedenti con i blucerchiati, sei in totale, il bilancio di Fourneau è di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima volta che l’arbitro e la Sampdoria si sono incrociati era la stagione 2021/2022 e i liguri persero a Torino 4 a 1 con la Juventus.

Nove in totale i diffidati: per la Sampdoria Amione, Djuricic, Günter, Léris e Murillo (oltre a Stankovic); per il Milan Kalulu, Kjaer, Pobega e Rebic.