Sampdoria, Quagliarella: “Pronto a restare per riportare questa gente nella categoria che merita”

Genova. In sala stampa si presenta Nenad Sakic, secondo di Dejan Stankovic, che durante la partita non è stato grintoso come al solito. Sakic è stato spesso in piedi al posto del primo allenatore: “Non ci siamo messi d’accordo, lui soffre tanto e non si è sentito anche molto bene”.

Il vice però sottolinea che era importante chiudere questa stagione con un risultato positivo in casa, anche se non una vittoria: “Siamo felici di aver chiuso non perdendo la partita”.

Il finale di gara è stato tutto per Quagliarella, che a lungo ha salutato il pubblico lasciandosi andare alla commozione: “Sono contento per lui, nelle ultime partite ha fatto benissimo”, dice Sakic. Il giocatore, ai microfoni di Dazn dichiara: “Posso solo ringraziare questo pubblico eccezionale, l’ho salutato perché è stata l’ultima in A per me. Se la nuova società ha bisogno di me io sono a disposizione per riportare questa gente nella categoria che merita. Sarà la futura società a decidere, altrimenti è stato un viaggio eccezionale”.

La delusione per la stagione comunque c’è: “Non è andata come pensavamo, noi dello staff e i ragazzi abbiamo dato tutto sul campo, a volte la risposta non è stata come volevamo, ma altre squadre sono più forti di noi. Io però devo fare un grandissimo applauso al pubblico. Sono stato qui giocando e poi con Sinisa, un periodo di quasi 10 anni e non è scontato che tu stai retrocedendo e loro sono sempre al tuo fianco. Speriamo che la Società risolva il problema che la Sampdoria continui”.