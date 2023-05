Sampdoria Primavera, vinto un match dirimente col Napoli (3-1)

Genova. Partita dirimente, quella giocata contro il Napoli, battuto con un netto 3-1 e che ha tolto quasi definitivamente i ragazzi di Tufano dalle sabbie mobili dei play out ed anzi ha aperto un tenue spiraglio verso i play off.

Il risultato lo ha sbloccato il solito Montevago, che gli esteti del calcio potranno continuare a ritenere ‘grezzo’ ed ancora acerbo per il calcio professionistico, ma nessuno può permettersi di fare il reticente, quando altri affermano che è ‘decisivo’ a livello di Primavera.

E’ stato, infatti, il ‘Nordhalino’ palermitano ad aprire le marcature, già all’11°, andando ad incornare, a rete, la solita pennellata su corner di Migliardi, mettendo apparentemente in discesa il match per i blucerchiati, che invece hanno dovuto fare i conti con la veemente reazione dei napoletani, le cui motivazioni in questa fase sono sembrate davvero iperboliche, come attestato dalla grande esultanza sul goal del momentaneo pareggio di Marchisano (al 20°), capace di ‘bucare’ Tantalocchi, dopo che il portiere doriano aveva appena letteralmente cavato fuori dalla porta un goal fatto.

Ben presto ci si è resi conto del fatto che, nell’osare parlare di motivazioni superiori per una avversaria della Samp (rispetto ad un gruppo gestito da Tufano), ci si avvicina molto al turpiloquio, perché i suoi ragazzi, anche questa volta, hanno dimostrato ben presto di volerla vincere questa partita, andando ripetutamente vicino al ristabilimento del vantaggio (al 28° una botta di Montevago dal limite ha sfiorato il palo; al 38° sempre lui ha colpito la traversa con un colpo di testa e sul rimbalzo Boffelli si è superato per impedire a Pozzato il ‘tap in’).

Non è stato casuale, pertanto, il 2-1 proprio di Pozzato (tiro da fuori, dopo una triangolazione con Montevago), che ha consentito al Doria di andare al riposo in vantaggio e di approcciarsi alla ripresa con la tranquillità di sentirsi a metà dell’opera.

Lavoro che è stato completato, al 53°, dal bis (tris a livello di reti) concesso dal duo Migliardi/Montevago, con una esecuzione di calcio d’angolo, che ha portato al 3-1, fotocopiando l’azione che aveva creato il vantaggio iniziale.

Ad eccezione di una traversa, colpita da Gioielli al 68°, la Samp ha potuto gestire in tranquillità il raggiungimento del triplice fischio finale, conscia dell’importanza di un risultato che non solo mette a portata di mani la vicina salvezza, ma addirittura consente di aggiornare l’obiettivo finale, con la possibile aspirazione del raggiungimento di una qualificazione ai play off, inimmaginabile a inizio campionato… ma chi conosce Tufano, sa che le sue squadre sono ‘diesel’ che escono alla distanza.

Queste le formazioni scese in campo:

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen (79° Savio); Porcu (64° DI Mario), Uberti, Cecchini, Migliardi; Pozzato (64° Conti; Montevago (86° Leonardi), Ivanović.

In panchina: Gentile, Ragher, Lötjönen, Peretti, Caruana, Tozaj, Ntanda.

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba (75° Russo), Hysaj, Obaretin; Marchisano, Alastuey (60° Bonavita), Gioielli, Acampa (82° Giannini); Sahili, Spavone (82° Rossi); Pesce (60° Koffi).

In panchina: Turi, D’Avino, Nosenghe-Susko, Gningue.